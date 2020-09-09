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«Весь мир смотрит»: Трейлер драмы «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина

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Стрим-сервис Netflix выпустил первый трейлер картины Аарона Соркина «Суд над чикагской семёркой». В фильме, частично основанном на документальном фильме Бретта Моргена «Чикагская десятка», снялись Эдди Редмэйн, Саша Барон Коэн, Яхья Абдул-Матин II, Марк Райлэнс, Джозеф Гордон-Левитт и Фрэнк Ланджелла.

Картина расскажет о знаменитом судебном процессе, приковавшем внимание американской публики в 1969 году. Обвинения в заговоре против американского правительства были выдвинуты участникам несанкционированного антивьетнамского карнавала, прошедшего в 1968 году в Чикаго и прервавшего съезд Демократической партии. В итоге протест вылился в стычку с полицией: демонстранты швырялись в полисменов камнями и получали ответ слезоточивым газом.

Релиз на Netflix — 16 октября.

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