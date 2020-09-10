«Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд получила главный приз фестиваля в Венеции

В Италии завершился 77-й Венецианский кинофестиваль. В этом году жюри смотра возглавляла актриса Кейт Бланшетт. Вместе с ней фильмы основного конкурса судили Джоанна Хогг, Кристиан Петцольд, Мэтт Диллон, Вероника Франц, Никола Ладжойя и Людвин Санье.

Главный приз смотра достался драме «Земля кочевников» c Фрэнсис МакДорманд. Она играет женщину, которая, потеряв все из-за экономического кризиса, отправляется в путешествие по западной Америке, живя как современный кочевник. Картину поставила Хлоя Чжао, режиссер будущего блокбастера Marvel «Вечные».

Специальным призом жюри наградили Андрея Кончаловского за фильм «Дорогие товарищи!», посвященный расстрелу рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Ранее другой российский фильм, «Китобой», победил в параллельной программе «Дни Венеции».

Список основных победителей

«Золотой лев» — лучший фильм

«Земля кочевников» — Хлоя Чжао (читайте о картине здесь)

«Серебряный лев» — Гран-приз жюри

«Новый порядок» — Мишель Франко

«Серебряный лев» — лучший режиссер

Киёси Куросава — «Жена шпиона»

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль

Ванесса Кирби — «Фрагменты женщины» (читайте о картине здесь)

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль

Пьерфранческо Фавино — «Наш отец»

Приз за лучший сценарий

Чайтанья Тамхане — «Ученик»

Специальный приз жюри

«Дорогие товарищи» — Андрей Кончаловский (читайте о картине здесь)

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе

Рухолла Замани — «Солнечные дети»