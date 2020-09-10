«Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд получила главный приз фестиваля в Венеции

В Италии завершился 77-й Венецианский кинофестиваль. В этом году жюри смотра возглавляла актриса Кейт Бланшетт. Вместе с ней фильмы основного конкурса судили Джоанна Хогг, Кристиан Петцольд, Мэтт Диллон, Вероника Франц, Никола Ладжойя и Людвин Санье.
Главный приз смотра достался драме «Земля кочевников» c Фрэнсис МакДорманд. Она играет женщину, которая, потеряв все из-за экономического кризиса, отправляется в путешествие по западной Америке, живя как современный кочевник. Картину поставила Хлоя Чжао, режиссер будущего блокбастера Marvel «Вечные».
Специальным призом жюри наградили Андрея Кончаловского за фильм «Дорогие товарищи!», посвященный расстрелу рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Ранее другой российский фильм, «Китобой», победил в параллельной программе «Дни Венеции».
Список основных победителей
«Золотой лев» — лучший фильм
«Земля кочевников» — Хлоя Чжао (читайте о картине здесь)
«Серебряный лев» — Гран-приз жюри
«Новый порядок» — Мишель Франко
«Серебряный лев» — лучший режиссер
Киёси Куросава — «Жена шпиона»
«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль
Ванесса Кирби — «Фрагменты женщины» (читайте о картине здесь)
«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль
Пьерфранческо Фавино — «Наш отец»
Приз за лучший сценарий
Специальный приз жюри
«Дорогие товарищи» — Андрей Кончаловский (читайте о картине здесь)
Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе
Рухолла Замани — «Солнечные дети»
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