Сиквел «Чудо-женщины» перенесли на декабрь

Студия Warner Bros. снова перенесла премьеру фильма «Чудо-женщина: 1984». Вместо 2 октября картина появится в кинотеатрах 25 декабря этого года.

Ранее СМИ писали, фильм могут отложить, поскольку кинотеатры в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско по-прежнему закрыты из-за коронавируса. Кроме того, студия надеется, что перенос «Чудо-женщины» поможет «Доводу» Кристофера Нолана окупиться, пока в прокате не будет конкурентов.

Журналисты также писали, Warner может перенести «Дюну» Дени Вильнева на 2021 год, но, как отмечает THR, ее премьера по-прежнему запланирована на 18 декабря.

Сюжет «Чудо-женщина: 1984» вращается вокруг миллиардера Максвелла Лорда (Педро Паскаль), мечтающего вознестись до настоящего божества. С помощью доктора Барбары Энн Минервы (Кристен Уиг), специалистки по древней истории, Лорд надеется отыскать магический артефакт, который подарит ему безграничную силу. Находка оказывает на Минерву неожиданный эффект — превращает ее в женщину-кошку, Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра. Миллиардер обращается за помощью к Диане, которая уже несколько десятилетий живет среди людей.