КиноПоиск

Данила Козловский опередил Александра Петрова в рейтинге главных российских актеров 2010-х

Обсудить0

Вслед за рейтингом российских продюсеров и режиссеров «Бюллетень кинопрокатчика» составил топ главных отечественных актеров последних 10 лет. При составлении учитывались различные заслуги артистов, включая награды, общее количество проектов и число главных ролей. В результате первое место занял Данила Козловский, звезда фильмов «Викинг» и «Легенда № 17». На второй позиции расположился Александр Петров («Т-34»), а замыкает тройку лидеров Петр Федоров («Сталинград»).

Актерский топ-10 «Бюллетеня кинопрокатчика» выглядит так:

  1. Данила Козловский
  2. Александр Петров
  3. Петр Федоров
  4. Иван Ургант
  5. Владимир Машков
  6. Дмитрий Нагиев
  7. Константин Хабенский
  8. Федор Бондарчук
  9. Сергей Светлаков
  10. Милош Бикович

Рейтинг составлялся на основе оценки деятельности актеров как на экране, так и за его пределами. Кроме количества ролей, авторы также учитывали число зарубежных проектов, степень вовлеченности в рекламные кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста и общая посещаемость пяти самых успешных проектов.

При этом в расчет брались только полнометражные игровые проекты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали в России и СНГ не менее 10 млн рублей. Альтернативным критерием были участие в конкурсе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».

Топ главных кинопродюсеров России по версии «Бюллетеня кинопрокатчика» возглавил Тимур Бекмамбетов, а среди режиссеров первое место занял Андрей Звягинцев.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

КиноПоиск в Telegram

Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Музыка, волшебство и Голова-жестянка: Какие детские проекты поддержит Минкультуры

Музыка, волшебство и Голова-жестянка: Какие детские проекты поддержит Минкультуры

Вчера0
Военные летчики, супербаба и хоррор про Ивана Грозного: Как прошел питчинг независимых кинокомпаний

Военные летчики, супербаба и хоррор про Ивана Грозного: Как прошел питчинг независимых кинокомпаний

8 сентября11
Трейлер фильма «Дорогие товарищи»: Андрей Кончаловской о малоизвестной странице советской истории

Трейлер фильма «Дорогие товарищи»: Андрей Кончаловской о малоизвестной странице советской истории

7 сентября15
Трейлер «Серебряных коньков»: Экшен на льду и волшебная история любви

Трейлер «Серебряных коньков»: Экшен на льду и волшебная история любви

9 сентября2

Главное сегодня

Фестивали

Венеция-2020: Алек Утгофф принимает исповеди, Адель Экзаркопулос съедает собаку

Сегодня0
Венеция-2020: Алек Утгофф принимает исповеди, Адель Экзаркопулос съедает собаку
Это «Смешарики» или «Маша и Медведь»? Попробуйте угадать мультфильм по крылатой фразе

ТестЭто «Смешарики» или «Маша и Медведь»? Попробуйте угадать мультфильм по крылатой фразе

Сегодня1
9 лучших трейлеров недели: «Дюна», «Дичь» и «Легенда о волках»

9 лучших трейлеров недели: «Дюна», «Дичь» и «Легенда о волках»

Сегодня, 14:246
Российский фильм «Китобой» получил приз на Венецианском кинофестивале

Российский фильм «Китобой» получил приз на Венецианском кинофестивале

Сегодня, 17:280
Четыре Чиповских и один Хржановский: Что мы знаем о «Кинотавре-2020»
Фестивали

Четыре Чиповских и один Хржановский: Что мы знаем о «Кинотавре-2020»

Сегодня1
Находка дня: Оценки классических мультфильмов Disney и их ремейков
Бюро находок

Находка дня: Оценки классических мультфильмов Disney и их ремейков

17 минут назад0
Сиквел «Чудо-женщины» перенесли на декабрь

Сиквел «Чудо-женщины» перенесли на декабрь

час назад1
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт