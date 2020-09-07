Данила Козловский опередил Александра Петрова в рейтинге главных российских актеров 2010-х

Вслед за рейтингом российских продюсеров и режиссеров «Бюллетень кинопрокатчика» составил топ главных отечественных актеров последних 10 лет. При составлении учитывались различные заслуги артистов, включая награды, общее количество проектов и число главных ролей. В результате первое место занял Данила Козловский, звезда фильмов «Викинг» и «Легенда № 17». На второй позиции расположился Александр Петров («Т-34»), а замыкает тройку лидеров Петр Федоров («Сталинград»).

Актерский топ-10 «Бюллетеня кинопрокатчика» выглядит так:

Рейтинг составлялся на основе оценки деятельности актеров как на экране, так и за его пределами. Кроме количества ролей, авторы также учитывали число зарубежных проектов, степень вовлеченности в рекламные кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста и общая посещаемость пяти самых успешных проектов.

При этом в расчет брались только полнометражные игровые проекты, которые вышли в прокат в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали в России и СНГ не менее 10 млн рублей. Альтернативным критерием были участие в конкурсе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории «Лучший актер» или «Лучший актер второго плана».

Топ главных кинопродюсеров России по версии «Бюллетеня кинопрокатчика» возглавил Тимур Бекмамбетов, а среди режиссеров первое место занял Андрей Звягинцев.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»