9 лучших трейлеров недели: «Дюна», «Дичь» и «Легенда о волках»

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«Голос тишины»

Криминальная драма с участием Ю А-ина («Пылающий» , «#выжить»), одного из самых востребованных молодых корейских актеров. Двое мужчин работают на преступную группировку, избавляясь от трупов и прибираясь на местах преступлений. Все идет свои чередом, пока однажды они не находят 11-летнюю девочку, которой больше не на кого рассчитывать. Герой решает помочь малышке и идет против своих работодателей, что ожидаемо приведет к неприятным последствиям.

«Дичь»

Режиссер «Счастливого дня смерти» снял собственную версию классической истории «взрослый и подросток поменялись телами». Главная героиня черной комедии — старшеклассница Милли Кесслер, которая становится новой целью Мясника, печально известного серийного убийцы. После того как мистический древний кинжал Мясника заставляет его и Милли обменяться телами, девушка узнает, что у нее есть всего 24 часа, чтобы все исправить, после чего ситуацию будет уже не обратить.

«Дюна»

Один из самых ожидаемых проектов последних лет — масштабная и дорогостоящая экранизация знаменитого романа Фрэнка Герберта. Судя по первому трейлеру, Дени Вильнёв тщательно перенес на большой экран историю битвы за планету Арракис, от которой зависит судьба всей обитаемой галактики. Главная ценность пустынного мира, населенного гигантскими червями, — пряность, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует пряность, а тот, кто контролирует пряность, контролирует Вселенную.

«Земля монстров»

Хоррор-антология, где каждый эпизод — новая история с новым главным героем. Каждому из них придется столкнуться с монстрами, некоторые из которых показываются как традиционные готические звери, другие сильно напоминают темную версию себя. Сериал исследует потаенные, уникальные, а порой и параллельные миры, существующие в стране, а также альтернативные и конфликтующие реальности, которые могут существовать внутри одного человека.

«Легенда о волках»

Долгожданная новая работа режиссера Томма Мура, как и предыдущие две, основана на ирландской мифологии. В этот раз сюжет вращается вокруг девочки, которая знакомится со странной лесной дикаркой, и теперь ей предстоит узнать много нового о местных волках и о себе самой. Как и в предыдущих работах автора, в мультфильме имеется незабываемая рисовка и история, которая понравится как детям, так и взрослым.

«Любовь после любви»

Костюмная мелодрама классика гонконгского кино Энн Хуэй, на днях вне конкурса показанная на Венецианском кинофестивале. В основе картины — роман Эйлин Чан («Вожделение»). Молодая студентка, приехавшая в Гонконг из Шанхая, сталкивается с финансовыми трудностями, поэтому начинает работать у собственной тети. Теперь ей приходится вращаться в высшем обществе и соблазнять богатых и влиятельных мужчин. Но однажды героиня по-настоящему влюбляется в известного плейбоя, чья цель — жениться на девушке из элиты.

«Ребекка»

Роман Дафны Дю Морье несколько раз экранизировался, но одна из самых известных версий — фильм Альфред Хичкока 1940 года. Теперь за произведение взялся Бен Уитли, постановщик «Списка смертников» и «Высотки». В центре сюжета — Максимиллиан де Уинтер, который недавно потерял свою жену Ребекку. Он приезжает в Монте-Карло, где встречает миссис Ван Хоппер и ее юную компаньонку. Постепенно Максимиллиан так увлекается молодой особой, что в конце концов женится на ней. Он и новоиспеченная миссис де Уинтер возвращаются в Мэндэрли, владение семьи де Уинтер в Корнуэлле. Там девушку начинает преследовать и подавлять присутствие Ребекки, которое она находит абсолютно во всем.

«Спасайтесь сами!»

Участник кинофестиваля «Сандэнс», фантастическая инди-комедия о превратностях судьбы. Молодая пара из Нью-Йорка, как и все современные люди, очень зависит от мобильных телефонов. Ребята решают устроить себе перезагрузку и отправляются провести недельку на природе в уединенном домике в лесу, предварительно отключив мобильники. И именно в это время на Землю нападают инопланетяне — дикие, но симпатичные.

«Шерлок в России», 1-й сезон

Отечественный проект, создатели которого перенесли знаменитого британского детектива в реалии Российской империи. Здесь Шерлок Холмс найдет нового напарника, столкнется с «русским Мориарти» и познает русскую кухню. По сюжету Холмс прибывает в Россию следом за Джеком-потрошителем. Оставив раненого Ватсона в Лондоне, сыщик приезжает в Санкт-Петербург, где находит нового напарника для расследований — доктора Карцева с Пекарной улицы. Вместе они начинают распутывать жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного.