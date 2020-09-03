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Студия Sony не планирует выпускать в прокат важные проекты до окончания пандемии

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Председатель Sony Pictures Entertainment Тони Винсикерра заявил, что студия намерена дождаться полного окончания пандемии коронавируса, прежде чем выпускать в кинотеатры крупные релизы.

«Мы не собираемся совершать ошибку и выпускать на рынок очень-очень дорогой фильм стоимостью 200 млн долларов, пока не будем уверены, что кинотеатры открыты и работают с достаточной загрузкой», — признался Винсикерра.

«В следующие шесть месяцев мы увидим много странных решений, — продолжает он. — Как выпускаются фильмы, как планируются релизы, как они продаются, но, как только мы вернемся к нормальной жизни, мы сможем использовать накопленный опыт, чтобы сделать все немного иначе и, надеюсь, лучше».

Предполагается, что заявление Винсикерры связано в первую очередь с прокатом «Довода» — 200-миллионного проекта Warner, который студия решила не переносить и выпустила в конце августа. В мире картина Кристофера Нолана уже собрала 152 млн долларов, но в Штатах касса ленты составила всего 20 млн долларов — это очень мало для громкого фильма.

В этом году Sony планировала выпустить несколько важных проектов, включая новых «Охотников за привидениями», «Морбиуса» и сиквел «Венома», драму Кевина Харта «Отцовство» и адаптацию игры «Охотник на монстров». В итоге все релизы отложили на 2021 год.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: The Wrap

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