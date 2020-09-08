Кейт Уинслет рассказала, что жалеет о работе с Вуди Алленом и Романом Поланским

В беседе с Vanity Fair Кейт Уинслет призналась, что сожалеет о работе с Романом Поланским и Вуди Алленом. В 2011 году актриса снялась в картине Поланского «Резня», а в 2017-м появилась в «Колесе чудес» Аллена. Теперь же по прошествии лет Уинслет и сама не понимает, почему согласилась сотрудничать с режиссерами, против которых были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии.

«Какого **** я делала, работая с Вуди Алленом и Романом Поланским? — спрашивает себя Уинслет. — Для меня сейчас невероятно, что эти люди столь долго пользовались большим уважением в киноиндустрии. Это **** позор».

«Это моя вина, что я работала с ними, — призналась актриса. — Я не могу повернуть время вспять. Я сожалею о случившемся, но что нам остается, кроме как оставаться **** честными?»

Обвинения в сексуальном насилии против Аллена были предъявлены в августе 1992 года. Приемная дочь режиссера Дилан Фэрроу утверждала, что в детстве подверглась сексуальному нападению с его стороны. В результате полицейского расследования, включавшего несколько психиатрических экспертиз, все обвинения с режиссера были сняты. Однако вместе с появлением движения #MeToo обвинения вновь дали о себе знать.

Против Поланского неоднократно выдвигались обвинения в сексуальном насилии. В 1978 году 44-летний режиссер был обвинен в изнасиловании 13-летней фотомодели Саманты Геймер. Утверждалось, что он накачал ее наркотиками, после чего принудил к сексу. Чтобы смягчить приговор, Полански согласился на признание вины, но, когда судья отозвал сделку, сбежал из США в Великобританию, а затем во Францию. Впоследствии с обвинениями выступили еще четыре женщины, включая актрису Шарлотту Льюис. В ноябре 2019 года актриса Валентина Моннье рассказала французской газете Le Parisien, что в 1975 году подверглась жестокому изнасилованию со стороны режиссера. Полански вновь оказался в центре скандала, но никаких действий в отношении постановщика принято не было.

О других скандалах, связанных с домогательствами и неподобающим поведением, КиноПоиск рассказывал здесь.

22 октября российские зрители смогут увидеть Уинслет в драме «Черный дрозд».

Источник: Vanity Fair