Фото со съемок сиквелов «Аватара»: Подводные сцены с Сигурни Уивер

Продюсер «Аватаров» Джон Ландау вновь поделился в Instagram фотографиями со съемок сиквелов. На этот раз он показал, как проходила работа над подводными сценами с участием Сигурни Уивер. Если судить по костюму для захвата движения, актриса вновь появится на экране в образе на’ви.

«Сигурни никогда не боялась сниматься в экшен-сценах, — написал Ландау под двумя фото с Уивер. — Здесь она снимается в одном из сиквелов „Аватара“».

О сюжете «Аватара 2» известно мало. Действие развернется спустя несколько лет после событий первой части, а у главных героев, Джейка и Нейтири, появится дочь. Вместе они покинут родной дом и будут исследовать разные уголки Пандоры.

Недавно студия Disney отложила сиквелы «Аватара». Второй фильм выйдет в декабре 2022 года, третий — в 2024-м, четвертый — в 2026-м, а пятый — в 2028-м.