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Трейлер «Фестиваля Рифкина»: Романтика и магия кино в новой картине Вуди Аллена

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«Фестиваль Рифкина» — новый фильм Вуди Аллена о супругах, которые прилетают на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Во время путешествия  женщину очаровывает молодой режиссер, а мужчина влюбляется в очаровательную испанку. 

В картине появятся Елена Анайя, Луи Гаррель, Джина Гершон, Серхи Лопес, Уоллес Шоун, Кристоф Вальц и другие.

Премьера «Фестиваля Рифкина» пройдет 18 сентября в Сан-Себастьяне, где происходит действие фильма. В российский прокат его выпустит компания «Вольга», точная дата пока не известна.

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