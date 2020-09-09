Трейлер «Фестиваля Рифкина»: Романтика и магия кино в новой картине Вуди Аллена

«Фестиваль Рифкина» — новый фильм Вуди Аллена о супругах, которые прилетают на кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Во время путешествия женщину очаровывает молодой режиссер, а мужчина влюбляется в очаровательную испанку.

В картине появятся Елена Анайя, Луи Гаррель, Джина Гершон, Серхи Лопес, Уоллес Шоун, Кристоф Вальц и другие.

Премьера «Фестиваля Рифкина» пройдет 18 сентября в Сан-Себастьяне, где происходит действие фильма. В российский прокат его выпустит компания «Вольга», точная дата пока не известна.