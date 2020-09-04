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Amazon выпустил короткометражку про Билли Бутчера перед новой серией «Пацанов»

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В Twitter сериала «Пацаны» появилась короткометражка, посвященная одному из героев шоу, Билли Бутчеру. В ней показали, где он находился между финалом первого сезона и началом второго.

Когда героя объявили в розыск, он решил спрятаться у своего приятеля, с которым служил в армии. Тот не поверил в невиновность Бутчера и позвонил в спецслужбы, за что сразу был убит. 

Короткометражка состоит из сцен, которые не вошли во второй сезон. Авторы хотели показать их в виде флешбэков в одной из серий, но потом решили, что это будет тормозить повествование. 

Второй сезон «Пацанов» стартовал 4 сентября — в этот день вышли первые три серии. Четвертый эпизод появится 11 сентября, а финальный восьмой — 9 октября. 

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