Музыка, волшебство и Голова-жестянка: Какие детские проекты поддержит Минкультуры

Министерство культуры назвало детские игровые проекты, которые получат финансовую поддержку. Экспертный совет и сценарная рабочая группа оценили 34 фильма, представленных в рамках очной ставки, и выбрали 12 картин.

Вот проекты, одобренные для получения господдержки.

«Календарь ма(й)я»

Экранизация одноименного романа Виктории Ледерман. В центре сюжета — подростки, которые неожиданно начинают проживать дни в обратном порядке. Постепенно они откатываются все дальше назад, вынужденные переживать события прошлого. Изначально они видят в этом возможность исправить старые ошибки, но быстро понимают, что их шансы вернуться назад очень быстро тают. Виктория Фанасютина написала сценарий и поставит картину.

«Катя-Катя»

Драматический проект о двух девушках, живущих в разное время. Одна в 1942 году встречает мальчика, которому предстоит отправиться на фронт, а другая в современной Москве, сама того не зная, повторяет их путь. Александр Адабашьян написал сценарий картины. Анна Чернакова займет режиссерское кресло.

«Дядя из Чикаго»

В центре сюжета новогодней истории — девушка, которая решает помочь потерявшемуся незнакомому дедушке. В попытке выяснить, где он живет и кто его родные, она проводит с ним весь вечер, помогая ему скрыться от бандитов, преследующих старика. Режиссер — Мария Кравченко. Сценарий — Мария Ломтева.

«Кукольник»

Сергей Кузнецов поставит подростковый хоррор о загадочном Кукольнике, похищающем души детей. Остановить его пытается главная героиня, которая надеется спасти свою сестру. Роман Амслер написал сценарий картины.

Роман Амслер / Фото: VKFaces

«Поезд на Восток»

Действие приключенческой картины развернется в Советском Союзе 1950-х. Главный герой, 10-летний Миша, отправляется с мамой на Дальний Восток, к новому месту службы отца. В пути он переживет множество приключений и станет настоящим мужчиной. Всеволод Аравин поставит ленту по сценарию Сергея Русакова.

«Колокол надежды»

Лента режиссера Александра Кулямина о детях, оказавшихся в детдоме. Сюжет вращается вокруг брата и сестры, которые жили в достатке, но, лишившись родителей, остались совершенно одни и попали в детский дом. Там они понимают, как живут другие дети, и узнают правду о дружбе и себе.

«Девочка Нина и похитители пианино»

Продюсерский проект Алексея Учителя. Главная героиня музыкальной картины — девочка Нина, обладательница волшебного пианино. Но, как только она узнает о магических свойствах инструмента, ее похищают неизвестные. Роман Шаляпин занимает режиссерское кресло и поставит ленту по сценарию Натальи Дементьевой.

«Я читаю»

В центре сюжета — страдающий дислексией выпускник педагогического института, вынужденный стать учителем русского языка и литературы в средней школе. Несмотря на недуг, у него получается наладить контакт с учениками, которые в итоге помогут ему сохранить работу. Режиссер ­— Денис Родимин. Сценаристка — Мария Мкртычева.

«Новогодняя несказка»

Сергей Шакуров, Павел Прилучный и Виктория Тостоганова снимутся в семейной картине Юлии Лавряшиной о маленькой девочке из детдома. Олег Кириченко написал сценарий и спродюсирует фильм.

«Голова-жестянка»

Продюсерский и режиссерский проект Ивана Капитонова, адаптация одноименной повести Серафимы Орловой, которая написала сценарий. Сюжет вращается вокруг 15-летней Жени, пережившей тяжелую травму. Теперь у нее в голове металлическая пластина, ее постоянно укачивает, тело все время болит, а весь мир раздражает. Особенно раздражает бывший, по вине которого и произошел судьбоносный инцидент.

Иван Капитонов (справа) на съемках хоррора «Русалка. Озеро мертвых»

«Ищу вчерашний день»

Главные герои приключенческого фильма — Катя и Миша, которым неожиданное волшебство помогает спасти лошадей, проданных на мясо. Полина Ольденбург поставит картину по сценарию Геннадия Казачкова.

«Яга 2020»

Новая история с героями знакомых сказок. В центре сюжета — знаменитая колдунья Баба-яга, которая попадает из волшебного леса в мир обычных людей. Там она встречает Кощея, который 300 лет назад попал сюда стараниями Ивана-царевича. Яга решает снять заклятие с леса, наложенное несколько веков назад, но понимает, что для этого надо сперва помочь людям. Режиссер — Владимир Шевельков. Сценарий — Юрий Ненев.

Из представленных проектов восемь были отправлены в резерв для будущего рассмотрения:

«Приключения маленького Бахи»;

«Сокровища партизанского леса»;

«Как Гагарин»;

«До первой звезды»;

«Лучшие друзья»;

«Волшебная скрипка»;

«Связующая нить»;

«Золотые каникулы».

О самых интересных проектах кинокомпаний-лидеров КиноПоиск рассказывал здесь. О картинах независимых компаний можно почитать тут.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»