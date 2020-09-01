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Сценарист «Робокопа» разработает сериал-приквел о корпорации, создавшей робота-полицейского

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В интервью сайту Moviehole.net сценарист «Робокопа» Эдвард Ноймайер признался, что вместе с MGM работает над сериалом-приквелом фильма 1987 года. По его словам, проект сосредоточится на зарождении корпорации Omni Consumer Products и конкретно Дике Джонсе — вице-президенте компании, которого в картине Пола Верховена сыграл Ронни Кокс.

«Работаю над проектом с MGM, — говорит Ноймайер. — В нем есть все самое интересное, что было в „Робокопе“, за исключением Робокопа. Работаю с двумя писателями, Дэйвом Паркином и Робом Гиббсом. Они пришли с этой идеей к моему другу-телепродюсеру, который затем поделился ею со мной. Когда я впервые услышал о проекте, я понял, что это крутая идея, с ней можно много чего сделать. И это очень интересный персонаж».

Ноймайер объяснил, что они планируют показать, как Дик Джонс превратился в безжалостного корпоративного хищника, прочертить его путь в OCP. С помощью приквела сценаристы хотят рассказать «всевозможные истории о бизнесе и технологиях, Кремниевой долине, корпорациях, скользких типах в костюмах, копах и прочем».

При этом Ноймайер уточнил, что они пока не получили заказ на производство пилота и весь проект находится на самой ранней стадии разработки.

Кроме сериала, Ноймайер работает над сиквелом «Робокопа», который должен стать прямым продолжением фильма Верховена и проигнорировать сюжет «Робокопа 2» и других частей. За основу был взят сценарий, который он в 1988 году написал совместно с Майклом Майнером.

Изначально режиссерское кресло проекта «Возвращение Робокопа» занимал Нил Бломкамп, но он в итоге оставил проект. Вместо него картину должен поставить Эйб Форсайт.

Источник: Moviehole

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