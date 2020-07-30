Холли Берри поговорила с Variety. О «проклятии „Оскара“», неснятом спин-оффе «Бонда» и Брайане Сингере

Издание Variety опубликовало интервью с Холли Берри, звездой фильмов «Люди Икс» и «Бал монстров». Актриса рассказала о карьере после «Оскара», неснятом спин-оффе бондианы и режиссерском дебюте, который выйдет в этом году. Мы выбрали из разговора самое интересное.

О «проклятии „Оскара“»

В фильме «Бал монстров» Берри сыграла официантку Летицию, в которую влюбляется главный герой, расист и палач Хэнк. За свою работу она получила «Оскар» и стала первой чернокожей актрисой, которую Киноакадемия наградила за роль первого плана. Тем не менее после «Оскара» в карьере Берри почти не было громких проектов.

«Думаю, так вышло, потому что в индустрии не было места для актрисы вроде меня, — говорит Берри. — Я думала: „О, мне будут предлагать крутые сценарии, а великие режиссеры будут стучаться в дверь. Этого не произошло. Честно говоря, стало даже труднее». Берри упоминает так называемое «проклятие „Оскара“», когда награда не влияет на карьерные перспективы. С ним часто связывают имена Кьюбы Гудинга-мл., Миры Сорвино и других актеров.

Холли Берри с «Оскаром» за роль в фильме «Бал монстров» в 2002 году

Сейчас Берри сомневается, что «Оскар» — всегда ключ к успеху: «Наутро после победы я думала: „Вау, меня выбрали, чтобы открыть дорогу другим“. Но этого не случилось. Я спрашиваю себя: „Это был важный момент для всех или только для меня?“ Я хотела верить, что это нечто большее, чем мой успех. Я думала так, потому что многие должны были оказаться на этом месте до меня, но не оказались. <...> Моя победа не означает, что на следующий день для меня вдруг найдется место».

Берри сравнивает себя с Дороти Дэндридж. В 1955 году та стала первой темнокожей актрисой, номинированной на «Оскар» за главную роль. Несмотря на это, у нее больше не было заметных ролей.

О неснятом спин-оффе «Умри, но не сейчас»

В 2002 году вышел 20-й фильм о Джеймсе Бонде «Умри, но не сейчас», где Берри появилась в роли Джинкс, девушки агента 007. Лента собрала в прокате 431 млн долларов при бюджете в 142 миллиона, а критики и зрители остались довольны работой актрисы. После премьеры продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Дж. Уилсон хотели сделать спин-офф про Джинкс, но студия MGM решила не рисковать из-за 80-миллионного бюджета.

Холли Берри в фильме «Умри, но не сейчас»

«Я была сильно разочарована. Никто не хотел выделять такие деньги на фильм с темнокожей экшен-звездой. Они сомневались, что он окупится», — говорит Берри.

О «Женщине-кошке»

«Женщину-кошку», где Берри сыграла известную героиню DC, часто включают в списки худших кинокомиксов. Фильм вышел в 2004 году и провалился в прокате, собрав 82 млн долларов, а также получил четыре премии «Золотая малина» (Берри назвали худшей актрисой года).

По словам актрисы, знакомые отговаривали ее от роли, но она согласилась в надежде, что этот фильм повлияет на репрезентацию темнокожих актеров в кино. «Я решила, что для чернокожей женщины это отличный шанс сыграть супергероиню. Почему бы не попробовать?»

Холли Берии в роли Женщины-кошки

Впрочем, уже на съемках Берри сомневалась в своем решении: «История показалась мне не совсем правильной. Помню, у меня был аргумент: „Почему Женщина-кошка не может спасать мир, как Бэтмен и Супермен? Почему она спасает женщин от крема для лица, который разрушает их кожу?“ Но я была всего лишь нанятой актрисой, а не режиссером, поэтому почти не говорила об этом».

О Брайане Сингере

В 2002 году Берри появилась в серии «Люди Икс», где сыграла супергероиню Шторм. В 2019-м режиссера картины Брайана Сингера обвинили в домогательствах к подросткам, а в 2017-м его отстранили от съемок «Богемской рапсодии» за неявку на площадку.

Вот что говорит о Сингере Берри: «С ним не так-то просто работать. Все слышали про эти истории, его проблемы и то, с чем он борется. Иногда я сильно злилась на него. Мы несколько раз ссорились, я разочаровалась в нем и произнесла несколько ругательных слов. Я серьезно отношусь к работе и, когда она под угрозой, выхожу из себя. При этом я с состраданием отношусь к тем, кто борется со своими проблемами, а Брайан из таких».

Холли Берри в роли Шторм

По словам Берри, Сингер часто не мог сосредоточиться на работе, чем раздражал коллег. Он вспомнила съемочный день «Людей Икс», когда актеры находились на улице в минусовую погоду, а режиссер был «как будто не с ними». Ранее журналисты писали, что Берри поругалась с Сингером, когда тот принял наркотики на площадке, что привело к травме Хью Джекмана.

О режиссерском дебюте

В этом месяце на кинофестивале в Торонто покажут режиссерский дебют Берри «В синяках». В своем фильме она играет бойца MMA, которая должна выступить против чемпионки по смешанным единоборствам, а также вернуть шестилетнего сына.

Берри поняла, что главная героиня близка ей, как только прочла сценарий. Изначально картину должен был ставить Ник Кассаветис, а главная роль отошла Блейк Лайвли. Заменив ее, Берри начала поиски режиссера. Когда она встретилась с семью кандидатами и не сошлась с ними в видении фильма, ее партнерша по продюсированию Элейн Голдсмит-Томас сказала, что Берри должна снять фильм сама.

Берри понравилось быть режиссером, поскольку в этой профессии больше возможностей: «Как актриса, я выхожу на площадку и играю свою роль, но я делаю только то, что входит в мои обязанности. Но, как режиссер, я работаю со всеми, от сценариста до оператора. У меня должен быть голос».