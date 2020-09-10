Продюсер Александр Роднянский поддержал изменения «Оскара» в номинации «Лучший фильм»

В своем Instagram продюсер Александр Роднянский заявил, что поддерживает новые правила, которые Американская киноакадемия планирует ввести для категории «Лучший фильм». В сети решение многие раскритиковали, сравнив с советской цензурой и голливудским кодексом Хейса. Однако Роднянский уверен, что подобные нововведения пойдут индустрии и фильмам только на пользу.

«На фото — Кэтрин Бигелоу, единственная женщина, награжденная „Оскаром“ за режиссуру».

Вот что написал Роднянский:

«Конечно же, в наших соцсетях началась истерика. Как члена Американской киноакадемии просят высказаться и меня. Попробую. Американская киноакадемия долгое время состояла из очень пожилых белых мужчин, определявших судьбу лучших фильмов. В 2015 году вышло исследование, согласно которому 92% кинорежиссеров были мужчинами, а в 86% фильмах в главных ролях были белые актеры. Десятилетиями в Голливуде взгляд белого мужчины был определяющим.

В 2016 году появилась инициатива А2020, которая должна была за четыре года увеличить количество женщин и недостаточно представленных этнических меньшинств. Многие возмутились. The Hollywood Reporter опубликовал несколько текстов, в которых возмутившиеся киноакадемики высказывались, мол, мы не обязаны капитулировать перед политкорректностью, главное — искусство.



Именно эту риторику можно наблюдать сейчас среди многих российских комментаторов. Вчера заглянул на Oscar.org, а там… сотни наших сограждан кроют матом (!) несчастных киноакадемиков. Как небезразличны российские гопники (а как назвать этих людей?) к искусству кино.

Короче, в Киноакадемии за три года оказалось более 3000 новых кинематографистов. И в прошлом году главный «Оскар» взяла южнокорейская драма «Паразиты», моментально доказав, что изменения сработали: Киноакадемия впервые наградила неамериканский фильм главным призом.

А 8 сентября введены новые стандарты. Академия лишь оформила уже существующую реальность, догнав ее с некоторым опозданием. Почему это так важно? Ответ очевиден: мир состоит не только из белых цисгендерных мужчин. Кино обязано отражать чаяния и надежды, проблемы и боли всех зрителей. А они ведь так различны сегодня».

В интервью изданию «МК» Роднянский объяснил, что Киноакадемия вносит изменения «ради общественного спокойствия США».

«Если мы признаем, что у всех должны быть равные права, то должны понимать, что и права разнообразных меньшинств должны быть защищены и укреплены, — говорит продюсер. — Долгие годы считалось, что есть политические меньшинства. Но есть же и другие — религиозные, сексуальные, этнические, расовые. С нашей стороны трудно судить об изменениях в регламенте Американской киноакадемии, не вдаваясь в подробности столетней борьбы с расизмом и прочими обстоятельствами, не зная тех отличий, которые существуют в разных городах и штатах. Я на себя не возьму такую смелость».

Согласно новым правилам, начиная с 96-й церемонии на главный приз премии «Оскар» смогут претендовать только проекты, соответствующие двум пунктам в четырех категориях, указывающих на то, представители каких рас и меньшинств должны работать над картиной за камерой и перед ней.