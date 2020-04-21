«Черви! Черви! Черви!» Как в сети встретили первый трейлер «Дюны»

Студия Warner наконец представила первый трейлер «Дюны» — долгожданной экранизации знаменитого фантастического романа Фрэнка Герберта. В сети сразу нашлись те, кто остался недоволен новым фильмом (или, скорее, его роликом), но большая часть пришла в восторг. В Twitter сразу посыпались шутки: картину Дени Вильнёва сравнивают со сценой из мультфильма «Губка Боб квадратные штаны» и с пожарами на западе США.
«Обзор трейлера „Дюны“».
«Вкратце о сегодняшнем дне».
«Реклама в трейлере „Дюны“ была немного странной».
Трейлер несколько раз сравнивали с эпизодом из «Губки Боба», где появляется аляскинский бычий червяк.
«Трейлер „Дюны“ (2020) в четырех актах».
«Ух ты, трейлер „Дюны“ выглядит отлично».
«Трейлер „Дюны“ без контекста».
Не забыли в Twitter и про приквелы «Звездных войн» и ненависть Энакина к песку.
«Энакин Скайуокер после просмотра первого трейлера „Дюны“».
«До трейлера „Дюны“: Я не люблю песок.
После трейлера „Дюны“: Я люблю песок».
Трейлер также описали с помощью других фильмов, где тоже есть песок или черви. Среди прочего вспомнили «Космические яйца» Мэла Брукса или «Клад» с Шайа ЛаБафом.
«Мне кажется, червь в „Дюне“ выглядит отлично».
«„Дюна“ выглядит отлично».
«„Дюна“ выглядит круто».
«„Дюна“ выглядит очень клево».
«В восторге от нового трейлера „Дюны“».
Многие отметили в трейлере операторскую работу Грега Фрейзера. Правда отдельные авторы сделали это довольно необычным образом.
«ОМГ, операторская работа в новой „Дюне“».
«Операторская работа в „Дюне“».
«Операторская работа в „Дюне“».
В сети также обратили внимание на то, что визуальный ряд «Дюны» напоминает виды из Калифорнии, где из-за лесных пожаров небо окрасилось в красный цвет.
«Ударная маркетинговая кампания новой „Дюны“».
«Новая „Дюна“ выглядит прикольно».
«Блин, трейлер „Дюны“ настолько крут, что я действительно почувствовал себя человеком, который ходит по пустынному ландшафту в маске, чтобы остаться в живых, в то время как политические махинации, угрожающие планете, работают на заднем плане моей жизни».
Но главный персонаж в трейлере «Дюны» — червь.
«Когда в трейлере „Дюны“ показали червя».
«Я объясняю „Дюну“: Все дело в червях».
«Фальшивые фанаты „Дюны“: „Дюна“ изображает будущее человечества, где силы, которые угнетают нас сегодня, будут угнетать нас в будущем. Общество изменится кардинально, а власть — нет.
Настоящие фанаты „Дюны“: [скандируют] ЧЕРВЬ! ЧЕРВЬ! Червь! Червь! ЧЕРВЬ! ЧЕРВЬ!!!»
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