«Черви! Черви! Черви!» Как в сети встретили первый трейлер «Дюны»

Студия Warner наконец представила первый трейлер «Дюны» — долгожданной экранизации знаменитого фантастического романа Фрэнка Герберта. В сети сразу нашлись те, кто остался недоволен новым фильмом (или, скорее, его роликом), но большая часть пришла в восторг. В Twitter сразу посыпались шутки: картину Дени Вильнёва сравнивают со сценой из мультфильма «Губка Боб квадратные штаны» и с пожарами на западе США.

«Обзор трейлера „Дюны“».

«Вкратце о сегодняшнем дне».

«Реклама в трейлере „Дюны“ была немного странной».

Трейлер несколько раз сравнивали с эпизодом из «Губки Боба», где появляется аляскинский бычий червяк.

«Трейлер „Дюны“ (2020) в четырех актах».

«Ух ты, трейлер „Дюны“ выглядит отлично».

«Трейлер „Дюны“ без контекста».

Не забыли в Twitter и про приквелы «Звездных войн» и ненависть Энакина к песку.

«Энакин Скайуокер после просмотра первого трейлера „Дюны“».

«До трейлера „Дюны“: Я не люблю песок. После трейлера „Дюны“: Я люблю песок».

Трейлер также описали с помощью других фильмов, где тоже есть песок или черви. Среди прочего вспомнили «Космические яйца» Мэла Брукса или «Клад» с Шайа ЛаБафом.

«Мне кажется, червь в „Дюне“ выглядит отлично».

«„Дюна“ выглядит отлично».

«„Дюна“ выглядит круто».

«„Дюна“ выглядит очень клево».

«В восторге от нового трейлера „Дюны“».

Многие отметили в трейлере операторскую работу Грега Фрейзера. Правда отдельные авторы сделали это довольно необычным образом.

«ОМГ, операторская работа в новой „Дюне“».

«Операторская работа в „Дюне“».

«Операторская работа в „Дюне“».

В сети также обратили внимание на то, что визуальный ряд «Дюны» напоминает виды из Калифорнии, где из-за лесных пожаров небо окрасилось в красный цвет.

«Ударная маркетинговая кампания новой „Дюны“».

«Новая „Дюна“ выглядит прикольно».

«Блин, трейлер „Дюны“ настолько крут, что я действительно почувствовал себя человеком, который ходит по пустынному ландшафту в маске, чтобы остаться в живых, в то время как политические махинации, угрожающие планете, работают на заднем плане моей жизни».

Но главный персонаж в трейлере «Дюны» — червь.

«Когда в трейлере „Дюны“ показали червя».

«Я объясняю „Дюну“: Все дело в червях».

«Фальшивые фанаты „Дюны“: „Дюна“ изображает будущее человечества, где силы, которые угнетают нас сегодня, будут угнетать нас в будущем. Общество изменится кардинально, а власть — нет. Настоящие фанаты „Дюны“: [скандируют] ЧЕРВЬ! ЧЕРВЬ! Червь! Червь! ЧЕРВЬ! ЧЕРВЬ!!!»