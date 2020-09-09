Атрейдесы, Харконнены и фремены: Кто есть кто в «Дюне» Дени Вильнёва

9 сентября Warner Bros. выпустила трейлер «Дюны» — новой экранизации романа Фрэнка Герберта, которую снял Дени Вильнёв, режиссер «Прибытия» и сиквела «Бегущего по лезвию».
«Дюна» расскажет о мире, где человечество расселилось по разным планетам, а за власть постоянно борются могущественные семьи. Ключевые события развернутся на пустынной планете Арракис, где обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены. Но главная ценность этого места — спайс, наркотик, который продлевает жизнь человека и усиливает его восприятие.
Рассказываем, что нужно знать о героях «Дюны», ради которых Вильнёв собрал звездный актерский состав в лице Тимоти Шаламе, Джоша Бролина, Ребекки Фергюсон, Оскара Айзека, Зендеи и других.
В тексте есть подробности сюжета «Дюны».
Пол Атрейдес — Тимоти Шаламе
Пол Атрейдес — главный герой «Дюны», сын герцога Лето Атрейдеса и его наложницы леди Джессики. В начале книги его отец принимает правление планетой Арракис, которая погрязла в бедности, пока у власти был Дом Харконнен. Не желая отказываться от привилегий, Харконнены нападают на Атрейдесов, но Полу и его матери удается сбежать. Они улетают в пустыню, населенную вольным народом — фременами, которые принимают Пола за мессию. Тот вступает в ряды аборигенов, берет имя Муад’Диб и влюбляется в юную фременку по имени Чани. По сюжету именно фремены будут помогать Полу в борьбе против Харконненов.
Леди Джессика — Ребекка Фергюсон
Джессика родилась в рамках селекционной программы ордена Бене Гессерит. Герберт описывает ее как красивую женщину с навыками гипноза, способную манипулировать людьми. С самого начала Джессику готовили к тому, чтобы она стала наложницей Лето Атрейдеса и рожала от герцога только дочерей. Но она ослушалась и вскоре родила сына Пола. После побега в пустыню она также присоединилась к фременам, став Преподобной матерью их племени.
Лето Атрейдес — Оскар Айзек
Отец Пола, также известный как Красный герцог. Лето родился в семье Пола Атрейдеса (тезка главного героя и его дедушка) и леди Елены. До событий «Дюны» он управлял фамильным поместьем на планете Каладан и состоял в отношениях с леди Кайлеи Верниус, которая родила ему сына Виктора. Из политических соображений Лето не стал жениться на Кайлеи и вскоре встретил Джессику. После этого Кайлея пыталась убить его, но в результате покушения погиб Виктор, и героиня покончила с собой. Лето стал правителем Арракиса в надежде сделать жизнь на планете лучше, но его планам помешало нападение Харконненов — заклятых врагов Дома Атрейдес.
Гурни Халлек — Джош Бролин
Начальник вооруженных сил Дома Атрейдес. В прошлом Гурни попал в рабство, в котором его семья погибла от рук Харконненов. После побега он поступил на службу к Атрейдесам и сблизился с Полом. Гурни стал другом юного наследника и обучал его воинскому искусству.
Дункан Айдахо — Джейсон Момоа
Оружейный мастер Дома Атрейдес, который также обучал Пола. В книге его описывают как образцового бойца и красивого мужчину, который пользуется популярностью у женщин. Как и Гурни Халлек, Айдахо потерял семью, которая была арестована и убита.
Чани — Зендея
Фременка и возлюбленная Пола, которую он видел в пророческих снах еще до их встречи. По законам фременов стала женой Пола и родила от него двух близнецов — Ганиму и Лето Атрейдеса II.
Стилгар — Хавьер Бардем
Лидер одного из племен фременов — табр. Именно благодаря Стилгару его народ принял Пола и Джессику, после того как их дом атаковали Харконнены. Стилгар был знаком с Лето Атрейдесом и впоследствии обучил его сына фременской культуре и помогал ему в борьбе против Харконненов. Сам Пол считает Стилгара мудрым и сильным правителем.
Владимир Харконнен — Стеллан Скарсгард
Глава Дома Харконенн, который держит своих людей в страхе. Герберт описывает его как грузного мужчину, который из-за своего веса передвигается с помощью специальных генераторов. Кроме того, с возрастом у Харконнена возникла склонность к педофилии. Когда планета Арракис перешла под крыло Атрейдесов, Харконнены задумали военный переворот и напали на неприятелей (это происходит в начале книги).
Глоссу «Зверь» Раббан — Дэйв Батиста
Старший племянник Владимира Харконнена, по его приказу терроризировавший Арракис и настроивший против себя всех жителей планеты. Глоссу жесток и беспощаден, но при этом лишен хитрости, присущей Харконненам.
Гайя-Елена Моийам — Шарлотта Рэмплинг
Гайя-Елена Моийам была старшим проктором в школе Бене Гессерит и наставницей Джессики. Когда последняя родила Лето сына, а не дочь, Гайя-Елена Моийам была рассержена, но вскоре убедилась, что Пол достаточно умен и даже способен предвидеть будущее (этот момент показан в трейлере).
Питер Де Врийе — Давид Дастмалчян
Питер Де Врийе принадлежит к ментантам — людям, чей интеллект сопоставим со способностями компьютеров. Долгое время он был подручным Харконненов. Так, Де Врийе помог Владимиру захватить Лето Атрейдеса, а также создал остаточный яд, который невозможно распознать обычными способами.
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