Атрейдесы, Харконнены и фремены: Кто есть кто в «Дюне» Дени Вильнёва

9 сентября Warner Bros. выпустила трейлер «Дюны» — новой экранизации романа Фрэнка Герберта, которую снял Дени Вильнёв, режиссер «Прибытия» и сиквела «Бегущего по лезвию».

«Дюна» расскажет о мире, где человечество расселилось по разным планетам, а за власть постоянно борются могущественные семьи. Ключевые события развернутся на пустынной планете Арракис, где обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены. Но главная ценность этого места — спайс, наркотик, который продлевает жизнь человека и усиливает его восприятие.

Рассказываем, что нужно знать о героях «Дюны», ради которых Вильнёв собрал звездный актерский состав в лице Тимоти Шаламе, Джоша Бролина, Ребекки Фергюсон, Оскара Айзека, Зендеи и других.

В тексте есть подробности сюжета «Дюны».

Пол Атрейдес — Тимоти Шаламе

Пол Атрейдес — главный герой «Дюны», сын герцога Лето Атрейдеса и его наложницы леди Джессики. В начале книги его отец принимает правление планетой Арракис, которая погрязла в бедности, пока у власти был Дом Харконнен. Не желая отказываться от привилегий, Харконнены нападают на Атрейдесов, но Полу и его матери удается сбежать. Они улетают в пустыню, населенную вольным народом — фременами, которые принимают Пола за мессию. Тот вступает в ряды аборигенов, берет имя Муад’Диб и влюбляется в юную фременку по имени Чани. По сюжету именно фремены будут помогать Полу в борьбе против Харконненов.

Леди Джессика — Ребекка Фергюсон

Джессика родилась в рамках селекционной программы ордена Бене Гессерит. Герберт описывает ее как красивую женщину с навыками гипноза, способную манипулировать людьми. С самого начала Джессику готовили к тому, чтобы она стала наложницей Лето Атрейдеса и рожала от герцога только дочерей. Но она ослушалась и вскоре родила сына Пола. После побега в пустыню она также присоединилась к фременам, став Преподобной матерью их племени.

Лето Атрейдес — Оскар Айзек

Отец Пола, также известный как Красный герцог. Лето родился в семье Пола Атрейдеса (тезка главного героя и его дедушка) и леди Елены. До событий «Дюны» он управлял фамильным поместьем на планете Каладан и состоял в отношениях с леди Кайлеи Верниус, которая родила ему сына Виктора. Из политических соображений Лето не стал жениться на Кайлеи и вскоре встретил Джессику. После этого Кайлея пыталась убить его, но в результате покушения погиб Виктор, и героиня покончила с собой. Лето стал правителем Арракиса в надежде сделать жизнь на планете лучше, но его планам помешало нападение Харконненов — заклятых врагов Дома Атрейдес.

Гурни Халлек — Джош Бролин

Начальник вооруженных сил Дома Атрейдес. В прошлом Гурни попал в рабство, в котором его семья погибла от рук Харконненов. После побега он поступил на службу к Атрейдесам и сблизился с Полом. Гурни стал другом юного наследника и обучал его воинскому искусству.

Дункан Айдахо — Джейсон Момоа

Оружейный мастер Дома Атрейдес, который также обучал Пола. В книге его описывают как образцового бойца и красивого мужчину, который пользуется популярностью у женщин. Как и Гурни Халлек, Айдахо потерял семью, которая была арестована и убита.

Чани — Зендея

Фременка и возлюбленная Пола, которую он видел в пророческих снах еще до их встречи. По законам фременов стала женой Пола и родила от него двух близнецов — Ганиму и Лето Атрейдеса II.

Стилгар — Хавьер Бардем

Лидер одного из племен фременов — табр. Именно благодаря Стилгару его народ принял Пола и Джессику, после того как их дом атаковали Харконнены. Стилгар был знаком с Лето Атрейдесом и впоследствии обучил его сына фременской культуре и помогал ему в борьбе против Харконненов. Сам Пол считает Стилгара мудрым и сильным правителем.

Владимир Харконнен — Стеллан Скарсгард

Глава Дома Харконенн, который держит своих людей в страхе. Герберт описывает его как грузного мужчину, который из-за своего веса передвигается с помощью специальных генераторов. Кроме того, с возрастом у Харконнена возникла склонность к педофилии. Когда планета Арракис перешла под крыло Атрейдесов, Харконнены задумали военный переворот и напали на неприятелей (это происходит в начале книги).

Глоссу «Зверь» Раббан — Дэйв Батиста

Старший племянник Владимира Харконнена, по его приказу терроризировавший Арракис и настроивший против себя всех жителей планеты. Глоссу жесток и беспощаден, но при этом лишен хитрости, присущей Харконненам.

Гайя-Елена Моийам — Шарлотта Рэмплинг

Гайя-Елена Моийам была старшим проктором в школе Бене Гессерит и наставницей Джессики. Когда последняя родила Лето сына, а не дочь, Гайя-Елена Моийам была рассержена, но вскоре убедилась, что Пол достаточно умен и даже способен предвидеть будущее (этот момент показан в трейлере).

Питер Де Врийе — Давид Дастмалчян

Питер Де Врийе принадлежит к ментантам — людям, чей интеллект сопоставим со способностями компьютеров. Долгое время он был подручным Харконненов. Так, Де Врийе помог Владимиру захватить Лето Атрейдеса, а также создал остаточный яд, который невозможно распознать обычными способами.