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Студия Warner может перенести сиквел «Чудо-женщины» и отложить «Дюну» на 2021 год

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Как сообщают источники Deadline, студия Warner размышляет над возможностью передвинуть блокбастер «Чудо-женщина: 1984» с нынешней даты релиза (2 октября) на ноябрь или поздний декабрь. Кроме этого, студия может перенести «Дюну» Дени Вильнёва с 18 декабря на новую дату в 2021 году.

Вероятный перенос в первую очередь связан с тем, что кинотеатры в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско по-прежнему закрыты. Другая причина — «Довод». Важные площадки на Западном и Восточном побережьях откроются не раньше октября, и студия рассчитывает продлить прокат фильма Кристофера Нолана, чтобы увеличить сборы. Сиквел «Чудо-женщины» может этому помешать, считают эксперты.

Вместе с Warner о переносе ожидаемого проекта задумалась и студия Marvel. Утверждается, что релиз «Черной Вдовы», который на данный момент запланирован на 6 ноября, могут отложить, и в результате освободившийся слот займет продолжение «Чудо-женщины».

Отмечается, что кинотеатры давно ожидали переноса «Чудо-женщина: 1984» и не переживают из-за отложенного релиза. Главное, чтобы фильм в итоге вышел в прокат.

Представители студии пока никак не прокомментировали представленную информацию.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Deadline

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