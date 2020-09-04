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Энтони Рэпп подал в суд на Кевина Спейси в связи с сексуальными домогательствами в 1980-х

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В ноябре 2017-го Энтони Рэпп одним из первых рассказал о сексуальных домогательствах со стороны Кевина Спейси. Теперь актер решил обратиться в суд и подал иск против Спейси с еще одним неназванным истцом. Оба обвиняют Спейси в домогательствах, которые имели место в 1980-х, когда оба были подростками.

«По вышеизложенным причинам истец Энтони Рэпп получил психологические травмы, включая тяжелые эмоциональные расстройства, чувствовал унижение, страх, гнев, пережил депрессию и беспокойство, сильное потрясение нервной системы, — говорится в иске, поданном в среду в суд штата Нью-Йорк. — Ему были причинены душевные страдания, эмоциональный и психологический ущерб в результате этого, и, согласно информации и предположениям, некоторые или все эти травмы носят постоянный и длительный характер, а истец Энтони Рэпп был вынужден воздержаться от выполнения своих обязанностей и/или будет вынужден тратить денежные суммы на медицинские расходы».

«Кевин Спейси домогался мистера Рэппа и другого мужчины, который должен оставаться анонимным, когда им было 14 лет, — рассказали адвокаты истцов. — Поведение Спейси было не только неподобающим и оскорбительным, но и преступным».

Рэпп и второй истец, указанный в документе как C. D., добиваются неуказанной компенсации и штрафных санкций от Спейси.

Скандал вокруг Спейси, в результате которого тот был уволен из сериала «Карточный домик» и драмы «Все деньги мира», разгорелся осенью 2017 года. Рэпп заявил, что Спейси приставал к нему, когда тот был 14-летним подростком. Впоследствии с заявлениями о домогательствах со стороны Спейси выступили еще несколько человек. Сам актер принес извинения и впервые публично заявил о своей гомосексуальной ориентации.

Несмотря на многочисленные обвинения, до суда дошло только одно уголовное дело. В середине июля прокуратура штата Массачусетс закрыла дело против Спейси по обвинению в развратных действиях и нападении на 18-летнего подростка в Нантакете в 2016 году. Дело прекратилось в связи с недоступностью свидетеля обвинения. Дело Спейси продолжают расследовать прокуратура округа Лос-Анджелес и правоохранительные органы Великобритании.

Источник: Deadline

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