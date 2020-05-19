Находка дня: Копатыч, Нюша и другие смешарики на знаменитых картинах

На протяжении пяти лет анимационная компания «Рики» («Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома») проводила конкурс среди своих сотрудников. Им нужно было представить персонажей «Смешариков» как героев известных картин. Конкурс курировал постановщик мультсериала Салават Шайхинуров. Вместе с коллегами он дорабатывал все картины, чтобы они были максимально похожи на оригиналы. По словам художников, самой сложной задачей оказалось незаметно вживить неантропоморфных и круглых смешариков в картины, где все герои вытянуты.

К выходу второй части нового сезона «Смешариков» КиноПоиск выбрал самые интересные работы. А на нашей странице во «ВКонтакте» можно проголосовать за лучшую.

«Лютнист», Караваджо

Караваджо. «Лютнист», 1595 год © Государственный Эрмитаж

«Четыре всадника Апокалипсиса», Альбрехт Дюрер

Альбрехт Дюрер. «Четыре всадника Апокалипсиса», 1497—1498 годы © The Metropolitan Museum of Art

«Туринский автопортрет», Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи. «Туринский автопортрет», 1512 год © Royal Library, Turin

«На сенокосе», Казимир Малевич

Казимир Малевич. «На сенокосе», 1929 год © Государственная Третьяковская галерея

«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи

Леонардо да Винчи. «Дама с горностаем», 1489–1490 годы © Muzeum Narodowe w Krakowie «Пьеро и Арлекин», Поль Сезанн Поль Сезанн. «Пьеро и Арлекин», 1888—1890 годы © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина

«Девочка с персиками», Валентин Серов

Валентин Серов. «Девочка с персиками», 1887 © Государственная Третьяковская галерея

«Смерть Марата», Жак Луи Давид

Жак Луи Давид. «Смерть Марата», 1793 © Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique

«Притча о слепых», Питер Брейгель cтарший

Питер Брейгель cтарший. «Притча о слепых», 1568 © Museo e Gallerie Nazionali di Capodimonte

«Купание красного коня», Кузьма Петров-Водкин

Кузьма Петров-Водкин. «Купание красного коня», 1912 год © Государственная Третьяковская галерея

Также 12 и 13 сентября в московском «Центральном детском мире» пройдет выставка «Смешарт». На ней представят семь лучших работ, созданных художниками «Рики». Посетители смогут принять участие в создании арт-объектов.