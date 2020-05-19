Находка дня: Копатыч, Нюша и другие смешарики на знаменитых картинах

На протяжении пяти лет анимационная компания «Рики» («Смешарики», «Малышарики», «Тима и Тома») проводила конкурс среди своих сотрудников. Им нужно было представить персонажей «Смешариков» как героев известных картин. Конкурс курировал постановщик мультсериала Салават Шайхинуров. Вместе с коллегами он дорабатывал все картины, чтобы они были максимально похожи на оригиналы. По словам художников, самой сложной задачей оказалось незаметно вживить неантропоморфных и круглых смешариков в картины, где все герои вытянуты.
К выходу второй части нового сезона «Смешариков» КиноПоиск выбрал самые интересные работы. А на нашей странице во «ВКонтакте» можно проголосовать за лучшую.
«Лютнист», Караваджо
«Четыре всадника Апокалипсиса», Альбрехт Дюрер
«Туринский автопортрет», Леонардо да Винчи
«На сенокосе», Казимир Малевич
«Дама с горностаем», Леонардо да Винчи
«Пьеро и Арлекин», Поль Сезанн
«Девочка с персиками», Валентин Серов
«Смерть Марата», Жак Луи Давид
«Притча о слепых», Питер Брейгель cтарший
«Купание красного коня», Кузьма Петров-Водкин
Также 12 и 13 сентября в московском «Центральном детском мире» пройдет выставка «Смешарт». На ней представят семь лучших работ, созданных художниками «Рики». Посетители смогут принять участие в создании арт-объектов.
Новый сезон «Смешариков» эксклюзивно доступен для просмотра на КиноПоиск HD.