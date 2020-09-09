Трейлер «Серебряных коньков»: Экшен на льду и волшебная история любви

Компания «Централ Партнершип» представила новый трейлер приключенческой картины «Серебряные коньки». Актеры фильма четыре месяца тренировались с профессиональными фигуристами и каскадерами, чтобы научиться выполнять на льду головокружительные трюки, необходимые по сюжету.

В канун 1900 года сын бедного фонарщика Матвей из-за досадного опоздания теряет работу. Но зато находит настоящего друга. Его новый знакомый Алекс катается на коньках как бог, но не просто так: он главарь банды неуловимых карманников, которые обчищают карманы петербуржцев и гостей столицы на каналах города. Они принимают Матвея в свои ряды и обучают премудростям ремесла, а также хитрым конькобежным трюкам. Так судьба сводит его с Алисой — грезящей о науке дочкой крупного сановника. У них разные мечты и судьбы, но, однажды столкнувшись, они устремляются вперед вместе.

Фильм откроет 42-й Московский международный кинофестиваль.

О съемках картины КиноПоиск рассказывал в материале «Движение вдоль: Репортаж со съемок фильма „Серебряные коньки“».