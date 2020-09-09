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Сарик Андреасян снимет для Okko сериал о маньяке Андрее Чикатило

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Режиссер Сарик Андреасян приступил к съемкам сериала «Чикатило. Явление зверя» — оригинального проекта видеосервиса Okko. Сергей Юдаков и Алексей Гравицкий, авторы «Землетрясения» и «Непрощенного», написали сценарий сериала о жизни Андрея Чикатило, самого известного маньяка Советского Союза.

Восьмисерийный проект расскажет о двойной жизни Чикатило и истории расследования его преступлений. В остальном подробности сюжета сериала отсутствуют. Не сообщается также, кто исполнит главную роль.

«Для меня это первый опыт работы над большим сериалом, поэтому и я, и моя команда понимаем всю ответственность как перед зрителями, так и перед мультимедийным сервисом Okko, — говорит Андреасян. — Мы ставим перед собой амбициозные художественные задачи. Это страшная история, и мы будем стараться максимально честно ее донести».

Кроме этого, стартовали съемки сериала Okko «Выжившие», режиссерское кресло которого занимает Андрей Прошкин. Креативным продюсером проекта выступает Борис Хлебников.

Действие сериала развернется в мире постапокалипсиса. Большая часть человечества вымерла, а оставшиеся в живых заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Чтобы проснуться, человека нужно будить, так как только вмешательство извне вытаскивает его из состояния, которое через несколько часов переходит в смерть.

Источник: «Бюллетень кинопрокатчика»

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