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Рей в «Звездных войнах» хотели сделать родственницей Оби-Вана Кеноби

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Исполнительница роли Рей в новой трилогии «Звездных войн» Дэйзи Ридли рассказала, что происхождение ее героини постоянно менялось. В беседе с Джошем Гадом во время записи передачи «Джимми Киммел в прямом эфире» она призналась, что изначально планировалось связать Рей с Оби-Ваном Кеноби, и даже финальный вариант с Палпатином утвердили не сразу.

«Сперва они подумывали над связью с Оби-Ваном Кеноби, — говорит Ридли. — Были разные версии. Потом они действительно сделали, будто она никто».

«А потом дошло до девятого эпизода, Джей Джей рассказывал мне о фильме и говорит: „О да, Палпатин — дедуля“, — продолжает актриса. — Я подумала: „Круто“. А через две недели он сказал: „О, мы не уверены“. Так что это постоянно менялось».

В «Последнем джедае» Кайло Рен заявил, что родители Рей были обычными мусорщиками, продавшими свою дочь за несколько кредитов. Однако в «Скайуокер. Восход» Джей Джей Абрамс изменил эту идею, сделав Рей внучкой императора Палпатина. Это решение расстроило одних фанатов, но порадовало других.

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