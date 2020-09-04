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Саша Барон Коэн тайно снял продолжение «Бората»

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20 августа в сети появилось видео с Сашей Бароном Коэном в образе Бората, на основе чего появилось предположение, что британский комик работает над сиквелом комедийного хита 2006 года. Теперь же Collider подтвердил, что «Борат 2» действительно снят, и Коэн уже показал фильм нескольким представителям киноиндустрии.

Подробности сюжета продолжения отсутствуют. Отдельные источники Collider утверждали, что во втором фильме Борат, теперь хорошо знакомый публике, вынужден использовать маскировку, чтобы и дальше общаться с людьми. Проект описали как «Коэн играет Бората, который играет Коэна». Однако другой инсайдер опроверг эту информацию, но не раскрыл других деталей.

Неизвестно также, кто финансировал проект. Предполагается, что сиквел поддержал один из стрим-сервисов. «Бората» выпустила студия Fox, которой сейчас владеет Disney, однако Коэн, вероятно, сохранил права на персонажа и смог самостоятельно разработать продолжение.

Борат — одно из альтер эго Коэна, он выходец из Казахстана, приехавший в Штаты снимать репортаж о «величайшей в мире стране». Путешествуя по США, он общается с местными жителями, часто выставляя их в неудобном свете своим поведением. Съемки картины проходили тайно, и большинство американцев, появившихся на экране, тогда понятия не имели, что участвуют в розыгрыше. Картина стала хитом проката и собрала 261 млн долларов при небольшом бюджете в 18 млн долларов.

Сейчас Коэн, вероятно, работает над вторым сезоном передачи «Кто есть Америка?», в которой комик в образах разных персонажей издевается над американской политикой.

Источник: Collider

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