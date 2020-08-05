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«Оскар» поддержит ЛГБТ, женщин и меньшинства в номинации «Лучший фильм»

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Американская киноакадемия планирует изменить основные правила для отбора проектов в категории «Лучший фильм». Согласно руководству, которое полностью вступит в силу к 96-й церемонии, чтобы получить номинацию, картина должна соответствовать минимум двум пунктам в нескольких категориях, указывающих на то, представители каких рас и меньшинств должны работать над картиной за камерой и перед ней.

Так, в главной или важной второстепенной роли должен быть как минимум один актер из следующих групп:

  • азиатского происхождения;
  • латиноамериканского происхождения;
  • темнокожие/афроамериканцы;
  • коренные американцы;
  • коренные жители Аляски;
  • ближневосточного/североафриканского происхождения;
  • коренные гавайцы или жители других Тихоокеанских островов;
  • представители других недостаточно представленных рас или этнических групп.

Они же должны быть представлены в производстве и продвижении картины.

В случае третьестепенных ролей и статистов как минимум 30% актеров фильма должны быть женщинами, ЛГБТ+, представителями расовых или этнических групп, а также людьми с когнитивными или физическими недостатками, глухими и слабослышащими. Они же должны быть на 30% представлены в съемочной группе проекта. В дополнение к этому основная сюжетная линия картины или тема проекта может быть связана с названными группами и проблемами меньшинств.

Отмечается, что эти стандарты разработаны для поощрения равноправного изображения людей на экране и за его пределами, чтобы лучше отразить разнообразие зрителей. Главы Академии ДеВон Франклин и Джим Джанопулос возглавили рабочую группу по созданию правил, которые были разработаны и вдохновлены «Стандартами разнообразия Британского института кино (BFI)». Они также консультировались с Гильдией продюсеров.

Новые правила не коснутся 93-й церемонии, но постепенно будут вводиться для 94-го и 95-го «Оскаров». Полностью они начнут действовать в 2024 году, к 96-му награждению. При этом правила будут действовать только для претендентов на лучший фильм и не повлияют на другие номинации. Исключение действует, если картины, представленные в категориях «Лучший анимационный фильм», «Лучший документальный фильм» и «Лучший иностранный фильм», также претендуют на номинацию «Лучший фильм».

Источник: Пресс-служба Американской киноакадемии

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