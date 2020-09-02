Кадры из второго сезона «Мандалорца»: Новые приключения охотника за головами и Малыша Йоды

Издание Entertainment Weekly поделилось первыми кадрами из второго сезона сериала «Мандалорец». На кадрах, кроме Малыша Йоды и главного героя в исполнении Педро Паскаля, появляются персонажи Джины Карано и Карла Уэзерса.

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«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Сюжет второго сезона не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды. Главным противником Мандалорца в продолжении станет Мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито), высокопоставленный имперский офицер.

«В новом сезоне мы представим более масштабную историю, — говорит шоураннер проекта Джон Фавро. — Истории будут менее изолированными, но у каждой серии есть свой колорит, и мы надеемся, что смогли привнести в сериал размах».

«Все становится больше, ставки становятся выше, но кроме этого развивается личная история между Ребенком и Мандалорцем и это, как мне кажется, понравится людям», — добавил Дэйв Филони, соавтор сериала.

Сериал вернется на экраны 30 октября.