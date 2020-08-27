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Фото дня: Костюм Люка Скайуокера для немецкой пародии на «Звездные войны»

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Фанаты «Звездных войн» обнаружили в сети фотографии с Марком Хэмиллом в странном золотистом наряде. Кто-то заявил, что на фото один из первых вариантов костюма Люка Скайуокера для «Новой надежды». Однако быстро выяснилось, что яркий наряд был сделан для немецкой пародии на «Звездные войны» и никак не связан с фильмами Джорджа Лукаса. Это подтвердил в Twitter и сам Хэмилл.

«Нет. Это для немецкого телевизионного спецвыпуска. Я не хотел его надевать, но они расстроились, и я передумал, решив: „Никто, кроме нескольких немцев этого не увидит“. Упс. #ИнтернетНичегоНеЗабывает».

Пародия на «Звездные войны» вышла на немецком телевидении в 1980 году. В видео Хэмилл в золотом костюме качается на Луне. Кроме этого, там есть яркое выступление по сюжету пятого эпизода и скетч, в котором R2-D2 используют в качестве пылесоса.

Ранее Хэмилл раскрыл, что озвучил персонажей практически во всех современных фильмах по «Звездным войнам», за исключением трилогии приквелов. Свои камео он снимает под псевдонимом Уильям М. Патрик.

«Новую надежду» и другие фильмы франшизы «Звездные войны» вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

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