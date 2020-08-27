Фото дня: Костюм Люка Скайуокера для немецкой пародии на «Звездные войны»

Фанаты «Звездных войн» обнаружили в сети фотографии с Марком Хэмиллом в странном золотистом наряде. Кто-то заявил, что на фото один из первых вариантов костюма Люка Скайуокера для «Новой надежды». Однако быстро выяснилось, что яркий наряд был сделан для немецкой пародии на «Звездные войны» и никак не связан с фильмами Джорджа Лукаса. Это подтвердил в Twitter и сам Хэмилл.

«Нет. Это для немецкого телевизионного спецвыпуска. Я не хотел его надевать, но они расстроились, и я передумал, решив: „Никто, кроме нескольких немцев этого не увидит“. Упс. #ИнтернетНичегоНеЗабывает».

Пародия на «Звездные войны» вышла на немецком телевидении в 1980 году. В видео Хэмилл в золотом костюме качается на Луне. Кроме этого, там есть яркое выступление по сюжету пятого эпизода и скетч, в котором R2-D2 используют в качестве пылесоса.

Ранее Хэмилл раскрыл, что озвучил персонажей практически во всех современных фильмах по «Звездным войнам», за исключением трилогии приквелов. Свои камео он снимает под псевдонимом Уильям М. Патрик.