Бокс-офис России: «Довод» лидирует на уровне «Начала»

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1. «Довод» (1-я неделя)

194 млн рублей, 550 тысяч зрителей, 26 038 сеансов

Пока в Соединенных Штатах переживают разочарование из-за низких стартовых сборов «Довода», российский прокатчик в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» назвал цифры блокбастера Кристофера Нолана в нашей стране «восхитительными». И с этим сложно не согласиться. В России на момент старта «Довода» в процентном соотношении было открыто еще меньше кинотеатров, чем в США (если быть точным, у нас работало 55% залов против 69% за океаном). Как и в Америке, в нашей стране 3—6 сентября были закрыты крупные региональные рынки: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар. Несмотря на это, «Доводу» удалось собрать на старте на 38% больше «Дюнкерка» (141 млн рублей). Более того, бокс-офис первого уик-энда картины вполне сопоставим со стартом «Начала» (216 млн рублей с учетом СНГ). А финальную кассу «Престижа» (52 млн рублей с учетом СНГ) сборы «Довода» превысили более чем в три раза уже за первые четыре дня.

Среди оригинальных проектов Нолана у «Довода» третий по успешности старт после «Интерстеллара» (379 млн рублей) и уже упоминавшегося «Начала». Картина получила 70% сборов уик-энда и продемонстрировала лучшие показатели по наработке на копию (7159 рублей на сеанс) и среднему количеству зрителей (21 человек на сеанс). Занимающая второе место по этим показателям «Гренландия» осталась далеко позади (3698 рублей и 13 человек на сеанс).

Таким образом, российский зритель в очередной раз продемонстрировал верность масштабной экшен-фантастике, которая в сочетании с массированной рекламной кампанией способна творить чудеса. «Доводу» гарантирована долгая жизнь в российских кинотеатрах: по договоренности с дистрибьютором картину сохранят в расписании крупных сетей в течение восьми недель. Все идет к тому, что «Довод» сумеет догнать финальные сборы «Начала» (660 млн рублей).

2. «Новые мутанты» (1-я неделя)

30 млн рублей, 111 тысяч зрителей, 12 096 сеансов

Этот фильм не смог взлететь нигде, и Россия не исключение. Даже самый слабый с точки зрения кассы проект франшизы про Людей Икс — «Первый класс» — в 2012-м стартовал в три с половиной раза успешнее (98 млн рублей), а «Темный Феникс» год назад собрал в первый уик-энд 202 млн рублей. Среди фантастических проектов последних лет заработок «Новых мутантов» можно сравнить с «Апгрейдом» (31 млн рублей). Для студийного релиза, который является частью некогда одной из главных франшиз, такие цифры — очевидный дауншифтинг.

3. «Вратарь Галактики» (2-я неделя)

21 млн рублей (-44%), 86 тысяч зрителей, 7851 сеанс

Не самый выразительный старт «Вратаря» обернулся относительно мягким падением. Картина стабильно работает в регионах на утренних и дневных сеансах. Общий заработок семейной фантастики Джаника Файзиева после 11 дней проката составляет 77 млн рублей. Единственная реальная прокатная задача, которая по силам фильму, — взятие 100-миллионной планки. Дальше, конечно, откроются кинотеатры в Питере и Екатеринбурге, но появится и главный конкурент — диснеевский семейный блокбастер «Мулан».

4. «Гренландия» (3-я неделя)

14 млн рублей (-54%), 49 тысяч зрителей, 3772 сеанса

Релиз студии Millennium после трех недель проката собрал 107 млн рублей. Главный вопрос: удастся ли картине добраться до цифр «Падения Лондона» (143 млн рублей) и «Падения Олимпа» (155 млн рублей с учетом СНГ)? Скорее всего, нет, но чем черт не шутит.

5. «Поезд в Пусан 2: Полуостров» (3-я неделя)

2,7 млн рублей (-66%), 11 тысяч зрителей, 976 сеансов

Корейский зомби-экшен за три недели записал в актив 30 млн рублей. Для азиатского фильма в России это очень достойный результат.

6. «Куриный забег» (3-я неделя)

2,2 млн рублей (-27%), 10 тысяч зрителей, 850 сеансов

Независимый анимационный проект уже третью неделю держится в топ-10. Общие сборы «Куриного забега» составляют 12 млн рублей. Для небольшого прокатчика TenLetters это лучший результат в его истории.

7. «Феи: Тайна страны драконов» (3-я неделя)

1,5 млн рублей (-59%), 7,4 тысячи зрителей, 837 сеансов

Вышедший одновременно с «Куриным забегом» немецкий мультфильм «Феи» зарабатывает примерно на том же уровне. Общие сборы этого проекта на сегодня — 13 млн рублей.

8. «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 117» (1-я неделя)

1,4 млн рублей, 11 тысяч зрителей, 1234 сеанса

Свежий выпуск российского анимационного альманаха попадает в десятку по большим праздникам, но стабильно зарабатывает в региональных кинотеатрах. В этот раз он начал с 1,4 млн рублей. Предыдущий выпуск, стартовавший в конце августа, собрал в общей сложности 2,7 млн рублей.

9. «Тролли. Мировой тур» (25-я неделя)

1,4 млн рублей (+9,9%), 6,6 тысячи зрителей, 604 сеанса

Четвертый подряд семейный релиз в топ-10 — семейная аудитория намекает, что готова к выходу «Мулан». «Тролли» возвращаются в топ-10 благодаря открывающимся региональным кинотеатрам, где их докатывают в том числе из-за нехватки свежего мейджорского контента для детей.

10. «Не входи» (2-я неделя)

1,2 млн рублей (-67%), 4,5 тысячи зрителей, 589 сеансов

Еврохоррор с Мэйси Уильямс в главной роли за 11 дней проката заработал 6,8 млн рублей. Финальные сборы картины, скорее всего, будут такими же, как и у вышедшего в августе фильма ужасов «Отдай свою душу» — около 8 млн рублей.

Крупнейшим релизом ближайшего уик-энда станет уже неоднократно упоминавшаяся диснеевская «Мулан». Конкурентов в прокате у нее нет, но не пройдет незамеченным и новый документальный фильм про K-pop-группу BTS.