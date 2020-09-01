Михаила Ефремова признали виновным в ДТП и приговорили к 8 годам колонии общего режима

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ефремов также должен выплатить старшему сыну Захарова компенсацию в размере 800 тысяч рублей. Кроме этого, актера лишат прав управления транспортом на 3 года.

Вина подсудимого подтверждается исследованными письменными доказательствами, заявила судья во время процесса. В качестве смягчающих обстоятельств суд назвал наличие у актера троих малолетних детей, проблемы со здоровьем и наличие госнаград. А также то, что актер признавал вину на стадии предварительного следствия.



8 июня на Смоленской площади в Москве произошло ДТП с участием Ефремова, который на момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Актер был за рулем своего джипа Grand Cherokee и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada. Сам актер практически не пострадал, но водитель другой машины, 57-летний Сергей Захаров, был госпитализирован и впоследствии скончался от полученных травм.

В суд Ефремова приехали поддержать Михаил Горевой, Алексей Макаров, Никита Джигурда, музыкант Гарик Сукачев, писатель Дмитрий Быков и Иван Охлобыстин, который ранее обратился к президенту РФ Владимиру Путину в просьбой «помиловать» актера. Во время заседания Пресненского суда собрались поклонники Ефремова.

Кроме этого, полиция задержала у суда «магов», которые проводили обряд над фотографиями Ефремова и адвоката потерпевшей стороны Добровинского. Одним из них оказался Никита Турчин, участник передач «Битва экстрасенсов» и «Дом-2».