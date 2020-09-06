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Кристофер Нолан назвал одну из своих любимых сцен в «Доводе». В ней нет людей и взрывов, только вода

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Во время записи подкаста CinemaBlend Кристофер Нолан признался, что одна из его самых любимых сцен в «Доводе» — простой кадр с волнами, бегущими задом наперед. По словам режиссера, они снимали ее камерой IMAX, и оператору Хойте Ван Хойтему пришлось проявить изобретательность, чтобы все получилось.

«Одна из моих любимых сцен в фильме, довольно пустяковая, — это вид вниз с носовой части лодки, где вы видите волны, бегущие назад, — говорит Нолан. — Мы снимали на ледоколе и подумали: „Давайте попробуем как-нибудь достать камеру и прицепить ее к борту корабля“. И Хойте с Райаном, нашим главным рабочим-постановщиком, нашли маленькое отверстие в носовой части корабля, построили рельсы, чтобы можно было просто выкатить камеру, и с помощью палки наклонили камеру вниз».

«Сцену непросто было снять, но ничего подобного мы бы не осмелились сделать с этими камерами, когда только начинали работать с ними в „Темном рыцаре“, — продолжает режиссер. — Просто со временем вы начинаете использовать их, как и любой другой формат, и это действительно развязывает руки».

«Довод» рассказывает о новой эпохе международного шпионажа. После теракта в Киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Так он узнает о технологии инверсии времени, заставляющей уже произошедшие события идти вспять.

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Источник: CinemaBlend

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