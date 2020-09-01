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Трейлер фильма «Дорогие товарищи»: Андрей Кончаловской о малоизвестной странице советской истории

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Новый фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» рассказывает о разгоне мирной демонстрации, произошедшей в Новочеркасске в 1962 году. Вся информация о событиях была засекречена в течение нескольких десятилетий. По официальным данным, забастовка рабочих электровозостроительного завода и других горожан привела к кровавой развязке: при разгоне демонстрации было убито 26 человек, еще 87 получили ранения.

1962 год. В советском Новочеркасске забастовка на главном городском заводе: люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма — работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество, и возмущается поведением заводских смутьянов. Но, когда в бойне на площади без вести пропадает ее дочь-подросток, стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

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