Американский бокс-офис: «Довод» стартует хуже ожиданий

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С этой недели мы возобновляем регулярные обзоры американского бокс-офиса. Крупнейшему мировому рынку кинопроката только предстоит выйти на максимальные мощности, хотя запустить его пытаются уже почти месяц. Количество релизов широкого проката в США, мягко говоря, невелико и не набирается на топ-10. Выход «Неистового» четыре недели назад обернулся фиаско, «Новые мутанты» также не оправдали даже самых скромных надежд. Сыграла ли ставка на «Довод»?

1. «Довод» (1-я неделя)

20,2 млн долларов, 2810 кинотеатров

Выхода «Довода» в Штатах ждали c трепетом. И без того обреченная на мощный хайп картина с бюджетом в 200 млн долларов за время пандемии превратилась в символ ренессанса американского кинобизнеса. В этих обстоятельствах предполагать кассовый провал блокбастера было подобно святотатству: подобный расклад ни один серьезный киносайт США даже не рассматривал. При этом чем ближе была дата премьеры, тем яснее становилось, что совсем беспроблемным старт «Довода» точно не будет. Связано это с тем, что к 3 сентября в стране открылось лишь 70% кинотеатров. По-прежнему не работают площадки двух крупнейших кинорынков Америки — Калифорнии и Нью-Йорка.

Фильм также стартовал в уик-энд Дня труда. С одной стороны, это дополнительный выходной. С другой — День труда в США традиционно подводит черту под сезоном блокбастеров, но сам по себе никогда не становится особенно кассовым. Аналитики задавались вопросом: повлияла ли пандемия, отменившая летние тентполы в этом году, на многолетние привычки киноаудитории? Все надеялись, что триллер Warner Bros. соберет до 35 млн долларов с учетом превью в Канаде. Это, впрочем, заметно меньше, чем было на старте у «Начала» (62,8 миллиона), «Дюнкерка» (50,5 миллиона) и «Интерстеллара» (47,5 миллиона).

Но первый уик-энд «Довода» выдался еще скромнее — 20,2 млн долларов. Это худший результат для фильмов Нолана со времен «Престижа» (14,8 миллиона). Впрочем, никто не заламывает руки и не кричит, что случилась трагедия. Студия поспешила отчитаться о международных сборах картины, которые по сравнению с предыдущим уик-эндом упали всего на 36% и составляют на данный момент 126 млн долларов (без учета сборов в США). Наибольшую лепту внес Китай, где фильм на старте собрал больше, чем где бы то ни было, — 30 млн долларов. Далее идут Великобритания (13,1 миллиона) и Франция (10,7 миллиона) — в обеих странах картина идет уже две недели.

Далеко не все потеряно и на домашнем рынке. Высокие, хотя и не максимальные оценки критиков (74% «свежести» на Rotten Tomatoes), а также позитивные отзывы зрителей обещают фильму долгую жизнь в прокате. Отличным подспорьем в этом смысле станет полное отсутствие конкуренции со стороны других блокбастеров в течение месяца. 2 октября выйдет сиквел «Чудо-женщины», а весь сентябрь сопоставимых с «Доводом» по масштабу релизов в американском прокате не будет. Так что прогнозисты дружно отмечают, что модель выпуска фантастического триллера Нолана похожа на старые добрые времена, когда проекты голливудских студий нацеливались не на спринт, а на марафонскую дистанцию.

2. «Новые мутанты» (2-я неделя)

2,87 млн долларов (-59,2%), 2754 кинотеатра (+342)

Франшиза про Людей Икс, некогда бывшая золотой жилой Fox, в последние годы и сама по себе испытывала множество трудностей, а с переходом студии под крыло Disney превратилась в нелюбимого ребенка. Про злоключения «Новых мутантов» написано немало: их хотели и полностью переснять с другим режиссером, и сослать на онлайн-платформу Disney+. Но в итоге выбрали недорогой и в то же время безжалостный вариант — использовали как средство розжига для затухшего проката. За две недели фильм собрал 11,6 млн долларов. У провального «Темного Феникса» год назад только на старте было почти в три раза больше (32,8 млн долларов). С учетом международного проката в копилке «Новых мутантов» 20,1 млн долларов.

3. «Неистовый» (4-я неделя)

1,67 млн долларов (-35,9%), 2402 кинотеатра (+161)

Порог окупаемости независимого параноидального триллера с Расселом Кроу в главной роли — 30 млн долларов. Эту цифру огласили в компании Solstice Studios, для которой «Неистовый» стал первым выпущенным проектом. Но после месяца проката картина собрала всего 11,3 млн долларов.

4. «История Дэвида Копперфилда» (2-я неделя)

361 тыс. долларов (-24,1%), 1550 кинотеатров (+190)

Экранизация романа Диккенса, сделанная режиссером «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи, за два уик-энда заработала скромные 1,02 млн долларов. Очевидно, что подобный фильм как раз мог найти своего зрителя в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Сан-Франциско, где кинотеатры по-прежнему закрыты.

5. «Губка Боб в бегах» (3-я неделя)

345 тыс. долларов (-18,7%), 304 кинотеатра (-10)

Мультфильм Paramount, который в разгар пандемии был продан Netflix и за счет этой сделки окупил все затраты студии, вышел в прокат в ограниченном количестве независимых кинотеатров. Понятно, что для Paramount нынешние сборы «Губки Боба» не более чем приятный бонус. Тем не менее 3,3 млн долларов (именно столько анимация заработала за три недели) на дороге не валяются.

6. «Сумасшедшая любовь» (3-я неделя)

282,4 тыс. долларов (-37%), 1168 кинотеатров (-227)

Независимая подростковая драмеди от режиссера «Перси Джексона и Моря чудовищ» к исходу третьего уик-энда заработала 1,5 млн долларов. Опять же без аудитории крупнейших городов выпускать такие фильмы почти бессмысленно.