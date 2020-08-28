Звезда «Сверхъестественного» после окончания сериала заберет себе автомобиль братьев Винчестер

В беседе с Digital Spy исполнитель роли Дина Винчестера Дженсен Эклс рассказал, что после завершения последнего, 15-го сезона «Сверхъестественного» планирует забрать себе знаменитую машину братьев. По словам актера, он уже много лет присматривался к автомобилю и теперь получил официальное разрешение забрать реквизит домой.

«Что касается того, заберу ли я что-то в последний день, то я определенно возьму вещь, на которую положил глаз с первого дня съемок в „Сверхъестественном“, — говорит Эклс. — Но все в порядке, это не кража. У меня есть разрешение».

«Я просил, умолял и умолял в течение многих лет, но в этом году я наконец получил разрешение. Они позволят мне забрать „Импалу“ (Chevrolet Impala 1967 года. — Прим. ред.) домой», — добавил актер.



Кроме Эклса, сувенирами со съемок «Сверхъестественного» обзавелся и Джаред Падалеки, игравший Сэма Винчестера на протяжении последних 15 лет. Актер признался, что у него дома скопилась коллекция из реквизита, утащенного с площадки за время производства проекта.

«У меня есть несколько безделушек тут и там, — заметил Падалеки. — Но я никогда в этом не признаюсь. У меня куча всякого хлама! Есть несколько безделушек, которые останутся со мной навсегда, нехватки которых на съемках никто не заметит».

О разных примерах краж со съемок КиноПоиск рассказывал здесь.

15-й сезон «Сверхъестественного» вернется на экраны 8 октября 2020-го. Предыдущие 14 сезонов сериала прямо сейчас доступны на КиноПоиск HD.

Источник: DigitalSpy