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Трейлер сериала «Шерлок в России»: Английский детектив против российской преступности

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Видеосервис START представил первый трейлер сериала «Шерлок в России» с Максимом Матвеевым в роли знаменитого героя детективов Артура Конана Дойла. Теперь легендарный сыщик отправился в Российскую империю эпохи Александра III, чтобы найти и остановить Джека-потрошителя.

Выслеживая Джека-потрошителя, Шерлок Холмс приходит к выводу, что убийца скрылся в России. Оставив раненого Ватсона в Лондоне, Холмс приезжает в Санкт-Петербург, где находит нового напарника для расследований — доктора Карцева с Пекарной улицы. Вместе они начинают распутывать жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции в лице начальника Трудного.

Главный соперник Холмса — загадочный, циничный, расчетливый и очень опасный обер-полицмейстер Знаменский. С первой встречи с Холмсом он предстает воплощением зла, человеком, который управляет не только городом, но и умами и душами подчиненных; отчасти Холмс становится игрушкой в руках «русского Мориарти».

«Шерлок в России» выйдет на START 22 октября.

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