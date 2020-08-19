Флешмоб дня: В Twitter описывают военные фильмы в стиле президента США Дональда Трампа

3 сентября The Atlantic выпустил материал, в котором утверждалось, что за последние годы президент США Дональд Трамп неоднократно называл покойных американских военнослужащих «неудачниками» и «лохами». После этого создатель «Чернобыля» Крэйг Мэйзин представил, как, согласно Трампу, звучало бы описание фильма Стивена Спилберга «Спасение рядового Райана».
«„Спасение рядового Райана“ (1998): „Несмотря на то, что они ничего с этого не получат, батальон лохов отправляется в тыл врага во время Второй мировой, чтобы вытащить парня, чьи три брата-неудачника уже погибли“».
Идею поддержали режиссер Дункан Джонс и его подписчики.
«Я тоже должен попробовать! „Мост через реку Квай“ (1957): „Кучка неудачников заставляет слушаться их заказчика работы, на которого давят сверху, только для того, чтобы их строительный проект был разрушен с появлением антифашистов».
«„Ярость“ (2014): „Четыре мерзких антифашиста (неудачника) едут по Европе, сея разрушения и хаос, проявляя при этом неуважение к избранному правительству Германии и ее собственности. Печально“».
«„Цельнометаллическая оболочка“ (1987): „Фильм рассказывает о парочке лохов и их сержанте-неудачнике, которые проходят военную подготовку. Хотя один из неудачников пугающе меняет маршрут, другой неудачник поступает в Корпус морской пехоты и отправляется во Вьетнам в качестве журналиста фейковых новостей“».
«„Список Шиндлера“ (1993): „Неудачника обманом заставляют разорить свой бизнес“».
«„Грязная дюжина“ (1967): „Кучка головорезов портит хорошую вечеринку, которую устроили довольно неплохие люди“».
«„Хищник“ (1987, режиссер Джон МакТирнан): „Иммигрант командует отрядом из шести неудачников, которые умирают в схватке с другим незаконным иммигрантом. Печально“».
«„Большой побег“ (1963). Группа неудачников строит туннель, чтобы сбежать от „довольно неплохих людей“, построивших стену».
«„Пушки острова Наварон“ (1961, режиссер Дж. Ли Томпсон): „Банда очень незаконных и несправедливых протестующих портят красивые большие пушки. Зачем? Чтобы спасти кучку неудачников, оказавшихся в ловушке. Мне нравятся солдаты, которых не брали в плен. Закон и порядок!“»
«„Битва за Англию“ (1966): „Кучка мигрантов залезает в самолеты и нарушает демократический процесс из Европы“».
«„Мост слишком далеко“ (1977): „Силы закона и порядка атакуют антифашисты-неудачники (некоторые из которых даже не американские неудачники), которые в прямом смысле падают с неба и уничтожают несколько городов. В счастливой концовке улицы возвращаются законным владельцам“».
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