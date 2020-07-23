Слух дня: Джонни Депп обсуждал с Marvel роли в нескольких проектах

Согласно источникам WeGotThisCovered, Джонни Депп встречался со студией Marvel и обсуждал свое участие в одном из будущих проектов супергеройской киновселенной. Отмечается, что переговоры пока находятся на ранней стадии, и официальное предложение актеру не поступало. При этом переговоры продолжаются, и инсайдеры уверены, что Депп в итоге присоединится к франшизе.

Утверждается, что на данный момент для Деппа подобрали трех персонажей. Так, актер может сыграть Охотника за головами — противника Призрачного гонщика. Кроме этого, его рассматривают на роль Корсара, капитана космического корабля Starjammers и отца мутантов Циклопа и Хэвока. В рамках встреч также обсуждался Корвак, один из самых сильных персонажей комиксов Marvel, который может стать главным антагонистом «Капитана Марвел 2».



На данный момент эта информация — только слух, не подтвержденный ни одним крупным изданием или представителями актера.

В ближайшем будущем Депп должен приступить к съемкам в «Фантастических тварях 3». Ожидается, что актер также вернется в роли капитана Джека Воробья в новых «Пиратах Карибского моря», но продюсер франшизы Джерри Брукхаймер пока не уверен в том, «какая роль будет у Джонни».

Источник: WeGotThisCovered