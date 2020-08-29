Полиция Доминиканы ранила члена съемочной группы нового фильма с Андреа Райзборо

2 сентября на съемках ленты «Гичи» с Андреа Райзборо в Доминиканской Республике произошел инцидент с участием местной полиции. Агенты управления по борьбе с наркотиками приняли машины съемочной группы за автомобили преследуемого наркокартеля и открыли огонь. В результате пострадал неназванный член команды фильма. Ранение было несерьезное, и пострадавшего быстро направили в больницу.

Инцидент произошел недалеко от студии Lantica Pinewood. Погоня за наркоторговцами продолжилась до студий, где несколько человек готовились к съемкам. Полиция ворвалась на съемки, но в итоге ситуация разрешилась, когда члены съемочной группы смогли подтвердить свою невиновность.

Происшествие потрясло съемочную группу «Гичи», и производство было полностью остановлено, пока идет разбирательство в случившемся. На данный момент неизвестно, продолжатся ли съемки в Доминиканской Республике или производство будет перенесено. Большая часть съемочной группы уехала из страны.

По сюжету «Гичи» Райзборо играет успешную ученую из Нью-Йорка, которая решает покинуть город со своим сыном, чтобы начать жизнь заново на отдаленных морских островах на побережье Атлантического океана.

Источник: Deadline