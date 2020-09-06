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Фото со съемок «Миссия: невыполнима 7»: Том Круз готовится к прыжку в бездну

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После продолжительного перерыва в связи с пандемией коронавируса в Норвегии возобновилось производство седьмой части экшен-франшизы «Миссия: невыполнима»Режиссер Кристофер МакКуорри объявил об этом в Instagram и опубликовал первое фото со съемочной площадки с подписью: «День первый».

Согласно источникам подкаста Light the Fuse Podcast, посвященного франшизе, человек, стоящий на рампе — Том Круз. По сюжету фильма его герой Итан Хант пронесется по рампе на мотоцикле.

В дополнение к фото МакКуорри издание The Daily Mail опубликовало несколько фотографий со съемочной площадки боевика. На них Круз в маске тренируется с каскадером и репетирует драку на крыше поезда.

МакКуорри работает над седьмым и восьмым фильмами параллельно. Какие-либо подробности сюжетов продолжения не раскрываются. Вместе с ветеранами экшен-франшизы в новых фильмах на экране появятся Хейли Этвелл, Пом Клементьефф и Шей Уигэм. Неизвестно, кого они сыграют.

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