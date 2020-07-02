Алан Ричсон сыграет Джека Ричера в сериале Amazon

Алан Ричсон утвержден на роль Джека Ричера, главного героя серии остросюжетных книг Ли Чайлда, в сериале, который разрабатывают Amazon Studios, Skydance Television and Paramount Television.

Ранее Paramount экранизировала истории о Ричере в виде двух фильмов, где главную роль исполнил Том Круз. Последняя часть вышла в 2016 году и была прохладно встречена критиками и зрителями. Позднее Чайлд заявил, что Круз был не самым удачным кандидатом на эту роль. По мнению автора, актер недостаточно высокий по сравнению героем книги (рост Круза — 170 см).

Как отмечает THR, типаж Ричсона гораздо ближе к книжному образу Ричера. Рост актера составляет 193 см, а весит он 106 кг. Ричсон известен ролями в сериалах по комиксам DC. Он играл Аквамена в «Тайнах Смолвиля» и Ястреба в «Титанах».

Шоураннером сериала о Джеке Ричере выступит Ник Сантора, работавший над «Скорпионом», «Побегом» и «Кланом сопрано».

Проект выйдет на стриминге Amazon.