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Съемки «Бэтмена» могут продолжить без Роберта Паттинсона

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Обновление: Variety пишет, что съемки фильма по-прежнему на паузе. Сейчас идет возведение декораций, но съемочный процесс вряд ли возобновится до окончания карантина Паттинсона. Также в изоляции находятся те, кто контактировал с ним на площадке. 

Оригинальная заметка:

Съемки «Бэтмена» возобновят в Великобритании без участия Роберта Паттинсона. Ближайшие две недели актер проведет в изоляции после заражения Covid-19. Об этом сообщает Daily Mail.

Как сообщают источники, на площадку должны вернуться 130 человек, которые напрямую не контактировали с Паттинсоном. Они будут работать над сценами, которые можно снять без его участия. При необходимости исполнителя роли Бэтмена заменит дублер. В целях безопасности съемки возобновят на другой площадке.  

Daily Mail пишет, что в случае остановки работы Warner Bros. потеряла бы 5 млн фунтов. На данный момент режиссер Мэтт Ривз успел отснять около 30% фильма. 

О болезни Паттинсона стало известно 3 сентября. Изначально студия объявила о временном прекращении съемок, не уточнив, что заразился именно он. Вскоре об этом написало Vanity Fair со ссылкой на свои источники.

События «Бэтмена» развернутся спустя год после того, как Брюс Уэйн стал Бэтменом (его играет Паттинсон). По сюжету герой будет расследовать серию убийств, связанных с его семьей. В картине также появятся Пол Дано, Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Алекс Фернс, Энди Серкис, Питер Сарсгаард, Джеффри Райт, Джон Туртурро и другие.

Премьера фильма запланирована на 30 сентября 2021 года.

Источник: Daily Mail

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