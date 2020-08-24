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Sony и Amazon могут объединиться для создания сериалов о супергероях Marvel

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Sony предлагает стрим-сервису Amazon стать официальным дистрибьютором сериалов студии, основанных на персонажах Marvel, связанных с Человеком-пауком. Уточняется, что компании только приступили к переговорам и сделка далека от завершения, но их первым совместным проектом должна стать адаптация комиксов о супергероине Шелк. Сценарий написала Лорен Мун («Нетипичный»).

Шелк, также известная как Синди Мун, — американская девушка корейского происхождения, впервые дебютировавшая в комиксах про Человека-паука в 2014 году. Сценарист Дэн Слотт представил ее как неизвестную часть прошлого Питера Паркера.

Дело в том, что облученный радиацией паук, укусивший Паркера, перед смертью успел укусить еще одного человека — Синди Мун. Она получила тот же набор суперспособностей, но, в отличие от Человека-паука, умеет пускать паутину из кончиков пальцев.

Она не стала супергероиней из-за Изекииля Симса, пожилого носителя тотема древнего паучьего божества. Он уговорил родителей Синди спрятать ее в специальном бункере, где до нее не смог бы добраться Морлан, питающийся жизненной силой пауков. Лишь много лет спустя ей удалось выйти на свежий воздух.

На свободе она взяла себе псевдоним Шелк и стала полноправной супергероиней. Уже впоследствии выяснилось, что между ней и Питером Паркером существует неконтролируемое сексуальное притяжение, из-за чего они не могут долгое время проводить вместе.

Источник: Deadline

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