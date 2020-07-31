7 лучших трейлеров недели: «Не время умирать», «Призраки поместья Блай» и «Ночь в раю»

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«Бдение»

Участник прошлогоднего кинофестиваля в Торонто, иудейская версия «Вия». Ради подработки молодой нью-йоркский еврей соглашается на траурный ритуал: ему нужно провести ночь с телом недавно усопшего, отгоняя от него злых духов. Разумеется, герою предстоит столкнуться в первую очередь с собственными страхами и демонами и пройти свой личный ритуал очищения. Критики хвалят фильм за жуткую атмосферу и умело нагнетаемое постоянное напряжение.

«Без связи», 1-й сезон

Еще один проект мобильного стрим-сервиса Quibi. На этот раз история выживания молодого человека, оказавшегося в полном одиночестве вдали от цивилизации, посреди Колорадо. Поначалу кажется, что его могут быстро спасти, но температура воздуха постепенно начинает падать, ночь приближаться, и герой понимает, что надеяться можно только на себя.

«Глории»

Картина о жизни Глории Стайнем, журналистки, которая в конце 1960-х стала лицом американского движения феминисток. Основанный на автобиографии Стайнем «Моя жизнь в дороге», фильм прослеживает ее путь — от молодости в Индии до основания журнала Ms. в Нью-Йорке, от ее роли в поддержке движения за права женщин в 1960-х годах до исторической Национальной женской конференции 1977 года.

«Давай поиграем»

Авторемейк Джейкоба Чейза короткометражки про монстра, который ищет друзей. Жуткое чудовище жаждет пробраться в наш мир через черное зеркало экранов мобильных устройств и поближе познакомиться с мальчиком Оливером. Но парень страдает аутизмом и даже не может дружить с обычными детьми, не то что противостоять потустороннему существу. Еще один кошмар в копилку параной заботливых родителей.

«Не время умирать»

25-й фильм о Джеймсе Бонде и последнее появление Дэниэла Крэйга в роли агента 007. В «Не время умирать» британскому супершпиону придется вернуться на службу, чтобы разобраться с ошибками прошлого и добраться до нового суперзлодея по имени Сафин, решившего взять судьбу человечества в свои руки.

«Ночь в раю»

Фильм из программы идущего сейчас Венецианского кинофестиваля, криминальная драма Пак Хун-джона (сценариста зверского триллера «Я видел дьявола»). Участник преступной группировки пытался завязать, но стало только хуже — погибли его сестра и племянник. Из мести развязав войну внутри клана, герой все же решает скрыться от бывших подельников и сбегает на остров Чеджу, где внезапно находит любовь. Но, как несложно догадаться, это недолгое спокойствие вскоре нарушится жаждущими расправы бандитами.

«Призраки поместья Блай», 1-й сезон

Продолжение сериала «Призраки дома на холме». На этот раз создатель проекта Майк Флэнеган взял за основу повесть Генри Джеймса «Поворот винта» — одно из самых известных произведений с ненадежным рассказчиком. Состоятельный лондонский лорд становится опекуном малолетних племянников, Майлса и Флоры, и поселяет их в своей загородной усадьбе, нанимая для них молодую гувернантку. Девушке рассказывают, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка мисс Джессел и слуга Питер Квинт, и вскоре молодой няне начинает казаться, что в особняке обитают зловещие силы.