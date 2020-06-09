Хьюго Уивинг хотел сняться в «Матрице 4», но Лана Вачовски решила не брать его в проект

В январе Хьюго Уивинг признался, что не вернется к роли агента Смита в «Матрице 4». Тогда он рассказал, что сняться в продолжении у него не получилось из-за конфликта в рабочем графике в связи с участием в постановке Национального театра. Теперь же он уточнил, что был готов появиться в четвертом фильме и даже принял участие в читке сценария, но постановщица Лана Вачовски решила в итоге не брать его в проект.

«Лана Вачовски позвонила мне в начале прошлого года, — объяснил Уивинг. — Мы работали вместе пять раз, мы с Вачовски работали над тремя частями „Матрицы“, „V значит Вендетта“ и „Облачным атласом“. Общаемся с ними уже много-много лет. Так что, да, Лана очень хотела, чтобы я участвовал в „Матрице“. Была читка сценария со мной, Киану, Кэрри и еще несколькими людьми из старой семьи».

Уивинг признался, что поначалу сомневался, соглашаться ли на роль в продолжении, но, когда от студии Warner поступило официальное предложение, он сказал «да». На тот момент Уивинг должен был быть занят на сцене Национального театра с ноября по апрель, а Вачовски хотела, чтобы актер отработал свои сцены с февраля по май. На этой почве назрел конфликт.

«Я думал, что мы могли бы снять мои сцены в мае, июне и июле, — говорит Уивинг. — Мы вели переговоры о деньгах. И мы практически во всем разобрались, согласовали даты, и все было хорошо, но потом Лана решила, что все это не сработает. В итоге она закончила переговоры. Вот так все и закончилось. По сути, она поняла, что моя ответственность перед Национальным театром не сработает с датами, которые она запланировала для меня».

Уивинг не раскрыл, какая роль была отведена агенту Смиту в четвертой «Матрице», и лишь выразил сожаление, что не смог воссоединиться на площадке с командой франшизы.

«В каком-то смысле обидно, что я не смог быть с ними в Берлине, но это ее решение, — признался актер. — Я знаю, что они тогда начали снимать в Сан-Франциско, собирались снимать в Чикаго и в итоге переместились в Берлин, но производство приостановили. Однако его вновь запустили. Не знаю, как у них идут дела, но, да, было бы здорово побывать там и пообщаться со всеми. Я очень люблю Киану и Кэрри. Давненько их не видел. Я с нетерпением жду фильм».

Подробностей сюжета четвертой «Матрицы» пока нет. Есть лишь неподтвержденные слухи, согласно которым в фильме появится молодой Морфеус, в оригинальных фильмах сыгранный Лоренсом Фишбёрном.

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс вновь сыграют Нео и Тринити. Джада Пинкетт Смит вернется в роли Найоби. В проекте также задействованы Приянка Чопра, Джонатан Грофф, Джессика Хенвик, Яхья Абдул-Матин II и Нил Патрик Харрис, который, предположительно, предстанет в образе главного злодея.

Продолжение ожидалось в кинотеатрах 20 мая 2021 года, но в итоге релиз картины сдвинули на 1 апреля 2022 года.

Источник: ComingSoon