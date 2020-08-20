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Постановщица «Милашек» получала угрозы из-за постера фильма от Netflix

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В середине августа Netflix опубликовал постер французской картины «Милашки» об 11-летних девочках, увлекающихся тверкингом. В сети плакат раскритиковали за чрезмерную сексуализацию молодых исполнительниц главных ролей, обвиняя стрим-сервис и постановщицу ленты Маймуну Дукур в пропаганде педофилии. В беседе с Deadline Дукур призналась, что не видела постер до его появления, и реакция в сети поначалу вызвала у нее шок.

«Все произошло довольно быстро, потому что после задержек я полностью сконцентрировалась на выпуске фильма во Франции, — говорит Дукур. — Я увидела постер одновременно с американским зрителем. Моя реакция? Это был странный опыт. Я не видела плакат, пока не начала замечать реакции в соцсетях, получать сообщения от людей, нападки на меня. Я не понимала, что происходит. Тогда я решила посмотреть, как выглядит постер».

Главная героиня картины «Милашки» — 11-летняя Эми, которая в попытке сбежать от проблем в семье присоединяется к танцевальной тверк-группе. С помощью танца они исследуют свою женственность и бросают вызов своим родителям.

До выхода во французский прокат ленту Дукур показали на кинофестивале «Сандэнс» и в Берлине, где она собрала большое количество положительных отзывов. По словам самой постановщицы, в «Милашках» она пыталась показать, как современное общество сексуализирует девочек с юного возраста, и история детей, балансирующих между двумя культурами, очень близка ей. Но из-за маркетинговой кампании Netflix со стороны фильм восприняли иначе.

«Я получила множество нападок на меня от людей, не видевших фильма, которые думали, что я на самом деле снимала фильм, поддерживающий гиперсексуализированность детей, — рассказала постановщица. — Я также получила многочисленные угрозы смерти».

Дукур отмечает, что, кроме угроз, получила и слова поддержки от тех, кто видел фильм.

После волны критики Netflix убрал постер, принес извинения и пообещал изменить плакат и описание фильма. Глава стриминг-компании Тед Сарандос лично связался с Дукур и извинился перед ней за промах. Постановщица не раскрыла подробностей беседы, но заметила, что не держит зла на стрим-сервис. Инцидент также не оттолкнул ее от режиссуры, и сейчас она работает над сценарием своего нового проекта.

Источник: Deadline

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