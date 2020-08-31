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Слух дня: Джейсон Момоа сыграет в приквеле «Ведьмака»

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Звезда «Аквамена» и «Игры престолов» Джейсон Момоа может присоединиться ко вселенной «Ведьмака». По данным Redanian Intelligence, Netflix рассматривает актера на одну из ролей в приквеле под названием «Кровавое происхождение». Момоа может сыграть самого первого ведьмака.

Стриминг-сервис пока не комментировал информацию, но Redanian Intelligence пишет, что переговоры с Момоа подтвердили два независимых источника. Издание уточняет, что актер еще не подписал контакт, и не исключает, что роль может отойти кому-то еще. 

«Кровавое происхождение» расскажет о событиях 1200-летней давности, когда в мире «Ведьмака» произошел магический катаклизм, известный как Сопряжение Сфер.

Сопряжение Сфер — одно из важнейших событий в истории Континента, когда в результате некоей катастрофы смешались границы нескольких миров. Это привело к тому, что на территории Континента поселилось множество разных видов и рас, от эльфов и гномов до драконов и вампиров. В конечном счете именно из-за катаклизма на Континенте появились первые охотники на монстров — ведьмаки.

Над «Кровавым происхождением» работают шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрик и сценарист сериала Деклан Де Барра.

Сейчас в производстве находится второй сезон «Ведьмака», съемки которого возобновились в августе. Дата выхода продолжения неизвестна, но ожидается, что шоу вернется на экраны в 2021 году.

О том, каким получился сериал «Ведьмак», КиноПоиск рассказывал здесь и в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Источник: Redanian Intelligence

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