Флешмоб дня: В Twitter делятся историями, подслушанными в кинотеатрах

Сценарист Майк Джинн, как и многие другие зрители, скучает по просмотру фильмов в кинотеатрах. Но, кроме большого экрана, ему еще больше не хватает людей, которые общаются перед началом сеанса.

«Больше всего без кинотеатров мне не хватает шанса подслушивать, как кто-то несет откровенную чушь перед началом показа».

Пользователи Twitter сразу начали рассказывать под постом Джинна, что они подслушали в кинотеатрах.

«Прошлым летом смотрел в кинотеатре „Солнцестояние“. Перед самым началом фильма девушка сказала другу: „Надеюсь, это не очередной кровавый странный фильм вроде «Реинкарнации»“».

«Как насчет на всем протяжении фильма? Например, когда я смотрел „Войну бесконечности“, женщина, сидевшая рядом, спросила свою пару: „Кто это?“, когда на экране впервые появился Капитан Америка».

«Мы с женой пошли смотреть „Форсаж 27“ или что-то такое, ничего не зная, и спустя примерно полфильма Скала и Вин Дизель появились вместе на экране, и она вслух поинтересовалась: „Это что, два разных человека?“»

«Смотрел в кино „127 часов“. В какой-то момент женщина позади меня сказала: „Надеюсь, он не застрянет под этим камнем на весь фильм“».

«Не хватает людей, которые вынуждены объяснять своим друзьям весь фильм, словно они слепые или что-то такое. (На 70-й минуте просмотра „Джона Уика“). „Кто это?“ „Это Киану Ривз. Он играет Джона Уика“. „О. Почему он убивает всех этих людей?“ „Они украли его машину и убили его собаку“. „Ух ты“».

«Однажды на сеансе одного из фильмов серии „Паранормальное явление“, пока на экране происходило что-то сверхъестественное, кто-то в первом ряду прокричал: „Вы это видели?!“ И с задних рядов ответили: „Да, видели!“»

«Во время трейлера классической картины Роба Шнайдера „Животное“ женщина шепнула своей соседке: „Выглядит интересно“. Эти слова преследуют меня по сей день».

«Помнится, ждали начала сеанса „Братство кольца“. Когда появилось название, кто-то прокричал: „ЭТО НЕ «ШРЕК»!“»

«Пошла смотреть „Хоббита“, и перед мной сидела пожилая пара, которая явно никогда не видела „Властелина колец“. Когда на экране появился Смеагол, муж сказал: „Ох, а это что за малыш?“ Никогда этого не забуду».

«Мы с мамой пошли посмотреть „На обочине“. Перед нами сидели две пожилые дамы. Перед тем как выключился свет, одна наклонилась к другой и сказала: „Надеюсь, в этом фильме не будет очень много туалетов“. До сих пор не понимаю, что за фильм она имела в виду».

«Помню, смотрели в кинотеатре „Разборки в стиле кунг-фу“, и через 20 минут после начала фильма два мужика вскочили со словами: „Мы пришли в АМЕРИКАНСКИЙ кинотеатр не для того, чтобы читать!“ Все уставились на них, пока они уходили, после чего засмеялись».

«Когда прошла уже треть „Загадочной истории Бенджамина Баттона“, парень позади меня сказал своей жене: „Он становится моложе!“»

«Никогда не забуду, когда во время трейлера к „Муравью Антцу“ девушка спросила своего парня: „Ты смотрел первого «Муравья»?“»

«На премьере „Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II“, когда на экране появился логотип Warner Bros., ребенок с первого ряда заорал: „ЭТО НЕ «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ 2»?!“ Если честно, это лучше, чем все, что произошло в этом ужасном, ужасном фильме».

«На трейлере „Гретель и Гензеля“ во время свидания меня спросили во весь голос: „Голливуд такой странный! Что за режиссер придумал сделать дом из конфет?“ — „Это из сказки“. — „Э-э-э, нет, никто бы не стал писать детскую историю о каннибализме. Ты просто ****“».

«Пошел посмотреть с другом фильм „Пол“ в 2011 году, и прямо перед началом кто-то за нами спросил своего соседа: „Ты знал, что в этом фильме есть компьютерная графика?“»

«Смотрели „Холодное сердце 2“, и (внимание: спойлер), когда Олаф „умер“, мы услышали, как кто-то за нами плачет. Решили, что это ребенок, но услышали: „Мамочка, не плачь!“»

Расскажите в комментариях свои истории, подслушанные в кинотеатрах.