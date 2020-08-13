Дункан Джонс предложил актера на роль судьи Дредда. Карл Урбан напомнил ему о провале «Варкрафта»

Режиссер «Луны 2112» Дункан Джонс назвал в Twitter свой выбор актера на роль судьи Дредда. Он сейчас не работает над проектом о персонаже комиксов, но все равно предложил, что шлем знаменитого законника должен примерить Джош Бролин. «Судья Дредд, — написал Джонс. — Кто готов поспорить?»

Под твитом пользователи начали предлагать свои варианты. Среди прочих назвали Кристиана Бэйла, Тома Харди, Юэля Киннамана и Доминика Уэста.

«Клевый выбор, но… Что вы думаете насчет этих двоих?!»

«Я бы сказал, лучшим Дреддом был бы актер, которому в фильмах постоянно закрывают рот, и пора это изменить».

«Если они будут делать сериал „Судья Дредд“, я бы взял Юэля Киннамана».

«Сэр, поднимаю ставку с Домиником Уэстом, у которого есть челюсть, щетина и акцент».

Режиссеру также напомнили, что главный Дредд — в исполнении Карла Урбана.

«Вот судья Дредд. Единственный, который нам нужен».

«Карл Урбан уже отлично справился с этой ролью».

Пост не оставил без внимания и сам Урбан. Актер не стал вступать в спор и лишь напомнил, что у фильма «Варкрафт» Джонса на Rotten Tomatoes всего 28% «свежести».

«Судья Дредд» с Урбаном, несмотря на любовь критиков, плохо показал себя в прокате. Некоторое время обсуждалась идея продолжения боевика, но в конечном счете от нее полностью отказались. Сейчас в разработке находится сериал «Судья Дредд: Мега-Сити-1», который расскажет о других судьях главного мегаполиса будущего. Ожидается, что Урбан появится в проекте в роли Дредда.