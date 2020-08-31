Фанат подарил Шварценеггеру курительную трубку с терминатором. В ответ получил фото с автографом

Резчик по дереву опубликовал на Reddit одну из своих работ — курительную трубку с головой терминатора в исполнении Арнольда Шварценеггера, которую он сделал ко дню рождения актера. Трубка чрезвычайно детализирована, на голове вырезаны волосы, морщины, даже сделан металлический эндоскелет.

Трубка понравилась многим, в том числе самому Шварценеггеру, который честно предложил ее купить.

«Ух ты. Потрясающе. Очень красиво. Продадите ее мне?» — написал Шварценеггер под оригинальным постом.

«Я бы хотел подарить ее вам, — написал фанат в ответ. — Для меня это была бы огромная честь. Как мне с вами связаться?»

Шварценеггер согласился, но в ответ предложил прислать фото с автографом. Через некоторое время автор оригинального поста вывесил фотографию Шварценеггера, курящего трубку с головой терминатора. «Спасибо за отличную трубку», — подписал актер.

Бонус: Шварценеггер качается под песню «…Ready for It?» Тейлор Свифт.