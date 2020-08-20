Принц Гарри и Меган Маркл разработают для Netflix документальные фильмы, сериалы и детские передачи

Принц Гарри Виндзор и Меган Маркл заключили сделку с Netflix и спродюсируют для стрим-сервиса игровые и документальные фильмы и сериалы, различные передачи для детей. В первую очередь они планируют заняться производством проектов о проблемах, с которыми они знакомы лично. В разработке уже находятся несколько проектов, в том числе сериал о природе и мультсериал о вдохновляющих женщинах.

«Наша жизнь, вместе и по отдельности, позволила нам узнать силу человеческого духа — мужества, стойкости и необходимости в контакте, — говорится в заявлении — Работая с разнообразными организациями, чтобы показать людей и ситуации по всему миру, мы сосредоточимся на создании контента, который информирует, но также дает надежду».

Как отмечают источники, герцог и герцогиня Эссекские планируют поддерживать самых разных людей за камерой и перед ней.

В мае 2018-го похожую сделку Netflix заключил с экс-президентом США Бараком Обамой и его женой Мишель Обамой. Супруги создали компанию Higher Ground Productions, которая занимается производством контента для стриминг-платформы.

Источник: Variety