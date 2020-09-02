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Дуэйн Джонсон и его семья заразились коронавирусом. Сейчас они чувствуют себя хорошо

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Дуэйн Джонсон объявил в Instagram, что у него, его жены Лорен Хашиан и дочерей Джези и Тиа был положительный результат на коронавирус. Актер опубликовал 11-минутное видео, в котором рассказал, что прошедшие недели были очень тяжелыми, но сейчас с ними все хорошо и они больше не заразные.

«Хотел вам, ребята, немного рассказать о своем здоровье и о том, что я пережил в последние две с половиной или три недели, — говорит Джонсон в видео. — Итак, новости такие: моя жена Лорен, а также две мои маленькие девочки и я — у всех нас был положительный результат на COVID-19. Честно говоря, это была одна из самых тяжелых ситуаций, которые приходилось переживать как всей семье, так и мне лично».

«Моя задача номер один всегда — защита моей семьи, моих детей, близких, — продолжает актер. — Хотелось бы сказать, что положительный результат был только у меня, но это не так. Заразилась вся моя семья, и это был реальный удар под дых. Но я рад сообщить вам, ребята, что сейчас с семьей все хорошо, мы пошли на поправку, больше не заразны и, слава Богу, здоровы. Пережив COVID-19, мы стали сильнее и здоровее».

Джонсон отметил, что заражение произошло после контакта с близкими друзьями, которых они «по-прежнему любят и которым доверяют».

Джонсон не единственная звезда, заразившаяся коронавирусом. Ранее им переболели Мэл Гибсон, Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, Идрис Эльба, Дэниэл Дэ Ким, Кристофер Хивью, Индира Варма, Ольга Куриленко, Антонио Бандерас, Брайан Крэнстон и другие.

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