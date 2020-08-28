Тизер хоррор-антологии «Добро пожаловать в Блумхаус»: Ложь и кошмары в проекте Amazon и Blumhouse

Amazon и кинокомпания Blumhouse, выпустившая фильмы «Прочь» и «Человек-невидимка», представили первый тизер-трейлер хоррор-антологии «Добро пожаловать в Блумхаус». В проект входит восемь историй, первые из которых увидят свет 6 октября.

«Ложь» Вины Суд расскажет родителях, которые отчаянно пытаются скрыть тот факт, что их дочь убила свою лучшую подругу. 6 октября подписчики Amazon также увидят «Черный ящик» Эммануэля Осей-Куфура-мл. — историю отца-одиночки, который проходит мучительное экспериментальное лечение, после того как потерял жену и память в автокатастрофе.

13 октября состоится релиз еще двух историй — «Сглаза» Элана и Раджива Дассани и «Ноктюрна» Жу Квирке. Первый фильм рассказывает об идеальном, на первый взгляд, романе, который превращается в кошмар, когда мать убеждается, что новый парень ее дочери связан с ее собственным прошлым. Действие второго проекта происходит в элитной академии искусств. В центре сюжета — застенчивая студентка, которая начинает затмевать свою более образованную и общительную сестру-близнеца, когда обнаруживает таинственную записную книжку, принадлежащую недавно умершей однокласснице.

Остальные части «Добро пожаловать в Блумхаус» выйдут в 2021 году.